Минфин планирует полностью заменить инвестиционное страхование жизни долевым

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Минфин РФ разработал проект о долевом страховании жизни (ДСЖ), которое должно стать заменой инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), его характерными чертами станут прозрачность начисления дохода и разделение активов клиента, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

В рамках ДСЖ потребитель сможет видеть текущую стоимость своих инвестиций с начала действия полиса и выйти из соглашения, если результат его не устроит. Также взимаемые с клиента комиссии будут нормативно ограничены, сказали газете в пресс-службе министерства. Доходность по ДСЖ будет выше, чем по ИСЖ, а число недовольных клиентов уменьшится, рассчитывают в Минфине.

Новый полис полностью заменит ИСЖ и трансформирует накопительное страхование в продукт с упором на страховую ценность. Прозрачность ДСЖ позволит отделить инвестиционную часть премии от страховой. К первой будет применяться инвестиционное законодательство с проработанными вопросами защиты прав потребителя, таких как требование по раскрытию информации, отдельный учет активов инвестора, ограничение комиссий. А продажа ДСЖ потребует наличия у страховщика лицензии управляющей компании: важно позволить реализацию страховых продуктов с инвестиционной составляющей только в рамках ДСЖ, отметили изданию в ведомстве.

Проект Минфина вступит в силу через 90 дней после его официальной публикации. Пресс-служба ЦБ сообщила "Известиям", что Банк России получил законопроект, позиция регулятора формируется.