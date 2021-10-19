АТОР рассчитывает на продление программы туристического кешбэка в 2022 году

"Мы очень надеемся, что развитие программы предусмотрено. Нашу надежду подкрепляют недавние заявления президента. <…> Мы надеемся, кешбэк не свернут в 2022 году - эта мера поддержки оказалась действительно эффективной в плане стимулирования спроса в низкий сезон", - сказала Ломидзе.

Она отметила, что АТОР обратилась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой с просьбой продлить программу кешбэка на весь 2022 год, исключив из периода поддержки высокий сезон. "На наш взгляд, это немного разврат - поддерживать в высокий сезон, когда спрос и так высокий. Но в низкий сезон эта мера необходима, потому что именно благодаря кешбэку многие российские регионы получили дополнительный поток в объеме от 5% до 25% тех туристов, которые вообще никуда не планировали ехать, если бы не было этой акции", - добавила Ломидзе.

В этом году программа прошла в два этапа - с весенним и осенним окном продаж. С начала года ей воспользовались более 1,6 млн россиян. Сумма приобретенных ими туруслуг превысила 34 млрд рублей, при этом кешбэк составил 6,7 млрд рублей. Как сообщала Догузова, Ростуризм до конца года запустит окно продаж по кешбэку на низкий сезон следующего года.