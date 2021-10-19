Минтруд: подросток с 14 лет может заработать первый пенсионный стаж, ухаживая за пожилыми

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские подростки с 14 лет могут начать получать свой первый пенсионный стаж, ухаживая за пожилым человеком, которому исполнилось 80 лет. Об этом во вторник сообщается на официальной странице Минтруда РФ в Instagram .

"Уже в 14 лет подросток может заработать свой первый пенсионный стаж, ухаживая за бабушкой, дедушкой или другим человеком, которому исполнилось 80 лет. Есть несколько важных условий: уход необходимо официально оформить в Пенсионном фонде РФ; человек, заботящийся о пенсионере, должен быть трудоспособным и неработающим - не состоять в службе занятости и не являться пенсионером", - говорится в сообщении.

Оформить уход с 14 лет ребенок может при согласии родителей, с 16 лет - самостоятельно. При этом не важно, проживает ли подросток вместе с пожилым человеком и являются ли они родственниками. За период такого ухода при формировании страховой пенсии будут начисляться по 1,8 балла каждый год.