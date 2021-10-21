В ФРГ заявили, что повышение спроса на газ требует скорого запуска "Северного потока - 2"

"Высокий спрос на природный газ, в частности, требует быстрого ввода в эксплуатацию "Северного потока - 2", - отметили политики. При этом они подвергли критике сопредседателя немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" Анналену Бербок, которая возложила на Россию частичную ответственность за сложную ситуацию на газовом рынке в Европе и призвала не выдавать разрешения на запуск "Северного потока - 2" до тех пор, пока не будут выполнены все предписания ЕС. "Для ее обвинений в том, что Россия злоупотребляет поставками природного газа для шантажа Европы и несет ответственность за повышение цен на энергоносители, нет никаких доказательств", - подчеркнули Эрнст и Рамзауэр.

Главы комитетов Бундестага сослались на ответ правительства ФРГ на соответствующий запрос представителя от Левой партии от 11 октября. В нем Министерство экономики и энергетики Германии ответило на вопрос о причинах текущего роста цен на газ и о том, видит ли правительство признаки несоблюдения контрактных обязательств со стороны российских поставщиков энергии. "У федерального правительства нет никаких сведений о несоблюдении контрактных обязательств российскими поставщиками энергии", - говорится в документе.

Заявления Бербок о России

В четверг сопредседатель "Зеленых" Анналена Бербок, которая в новом правительстве ФРГ может занять пост главы МИД, в интервью медиагруппе Funke возложила на Россию частичную ответственность за непростую ситуацию на европейском газовом рынке и призвала не выдавать разрешения на эксплуатацию "Северного потока - 2", пока не будут выполнены все требования ЕС. Политик заметила, что высокие цены на газ в Европе связаны с повышенным спросом и низким предложением. Кроме того, она утверждала, что "при этом можно наблюдать "игру в покер" со стороны России: поставки газа прилично сократились".

Бербок известна своей критической позицией по отношению к проекту и Москве в целом. До этого она неоднократно призывала остановить строительство газопровода. Ранее в кабмине ФРГ заявили о том, что "Газпром" полностью выполняет свои обязательства в рамках действующих контрактов. Заполненность хранилищ газа в Германии сейчас находится на уровне около 70%, это связано с тем, что, по данным Минэкономики ФРГ, "первый газ начал, как обычно, использоваться с наступлением холодных месяцев".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что "даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу".