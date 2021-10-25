В "Газпроме" заявили о соответствии российского газа европейским климатическим требованиям

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Российский газ, поставляемый в Европу, имеет минимальный углеродный след и соответствует всем климатическим требованиям ЕС. Поэтому даже в случае введения углеродного налога на газ, Россия сохранит свои позиции поставщика на европейском рынке. Об этом заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова сказала в интервью корпоративному журналу "Газпрома".

Евросоюз недавно озвучил планы о введении углеродного налога не ранее 2026 года, включив туда поставки металлопродукции, цемента и удобрений. В настоящее время ЕС не включал в периметр действия углеродного налога поставки природного газа.

"Если же впоследствии налог будет введен и в отношении газового сектора, то и в этом случае газ "Газпрома" сохранит высокую конкурентоспособность за счет последовательного внедрения компанией эффективных мер по сокращению выбросов", - отметила Бурмистрова. По ее словам, экспорт трубопроводного газа "Газпрома" в Европу "отличается минимальным углеродным следом и в наибольшей степени отвечает европейским климатическим целям". Она также добавила, что "использование для доставки газа в Европу нового газопровода "Северный поток - 2" позволит снизить углеродный след за счет экологичности этого маршрута по сравнению с традиционным маршрутом, созданным много десятилетий тому назад".