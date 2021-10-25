В Киеве заявили, что возросшая цена на импортный газ приведет к снижению ВВП Украины

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Цена на импортный газ около $900 за 1 тыс. куб. м приведет к потерям ВВП Украины. Об этом заявил первый вице-премьер Украины, министр экономики страны Алексей Любченко в интервью украинскому изданию " Зеркало недели ", опубликованном в понедельник.

"При среднегодовой цене импортного газа в районе $900 [за 1 тыс. куб. м] мы начнем терять ВВП. Это мы уже смоделировали", - признал он, но не указал, какими именно будут потери экономики Украины.

При этом министр спрогнозировал рост в дальнейшем и потребительских цен. "Цены производителей отдельных отраслей вынужденно могут вырасти, и рост этот во многом ляжет на плечи потребителей", - сказал. По его словам, "инфляционный навес надо ждать в следующем году". Этот год мы проходим без сюрпризов", - уверен глава ведомства.

Любченко отметил необходимость развивать собственную добычу газа в стране. Он напомнил, что несколько лет назад была утверждена концепция развития нефтегазовой отрасли Украины, в соответствии с которой в 2020 году в стране должны были добыть более 20 млрд куб. м газа. "Естественно, мы этого показателя не достигли даже в 2021-м и теперь хорошо знаем цену недобытому украинскому газу", - сказал он.

Сложившая ситуация повышает требования к энергоэффективности, подчеркнул министр. "Сейчас будет утверждена масштабная программа энергоэффективности, включающая реновацию жилых домов и коммуникаций, которая позволит нам в будущем экономить до 20-30% энергоносителей", - сообщил он. Представитель правительства добавил, что ранее президент Владимир Зеленский, говоря о необходимом финансировании для решения этой задачи, озвучил цифру 300 млрд гривен ($11,4 млрд) на три года. При этом за год Украина в состоянии провести модернизацию на 100 млрд гривен ($3,8 млрд). Эти средства, по словам Любченко, планируется привлечь за счет как государственного, так и местных бюджетов, а также путем получения займов в банках под государственные гарантии.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился этой осенью, после того как спотовые цены на газ стали стремительно расти, превысив $1000 за тыс. куб. м, и почти достигали $2000 за тыс. куб. м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. В понедельник цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE поднялась выше $1 100 за 1 тыс. куб. м.