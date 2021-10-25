Apple выпустила macOS Monterey

ТАСС, 25 октября. Американская компания Apple выпустила обновленную операционную систему (ОС) macOS. Об этом сообщается в понедельник на сайте компании.

В новой ОС, получившей название Monterey, изменился дизайн браузера Safari - теперь панель вкладок окрашивается в цвет сайта, а сами вкладки объединены со строкой поиска и панелью инструментов. Кроме того, пользователи теперь смогут группировать вкладки и синхронизировать их между Mac, iPhone и iPad.

Кроме того, на Mac появились "Быстрые команды", позволяющие автоматизировать повседневные задачи. Новая функция "Универсальное управление" позволит моментально установить связь с iPad, для этого можно будет пользоваться одной клавиатурой, трекпадом или мышью для одновременной работы на одном или нескольких устройствах. Функция AirPlay транслирует контент, например фильмы или игры, с iPhone или iPad на Mac.

Обновление Facetime теперь позволит смотреть сериалы или фильмы, слушать музыку или показывать свой экран с помощью функции SharePlay. Помимо прочего, компания обновила режим уведомлений: пользователь теперь сможет установить "режим фокусирования", в котором разрешены только нужные ему уведомления.

В новом обновлении приложение "Карты" выйдет на новый уровень детализации, пользователю станут доступны трехмерные изображения достопримечательностей, а также "видны дороги, районы, деревья, здания и многое другое".

Apple анонсировала обновленную ОС macOS Monterey 7 июля 2021 года в рамках своей ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2021. Компания сообщила, что ОС будет доступна на новейших iMac, MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac mini, а также компьютерах Mac на базе процессора Intel. Бета-версия для всех пользователей Mac стала доступна в июле.