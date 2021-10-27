ТПП РФ предложила выделить средства на индексацию пенсий работающих пенсионеров

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предложила предусмотреть в федеральном бюджете средства на индексацию пенсий работающих пенсионеров. Об этом говорится в заключении ТПП РФ по проекту закона о федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023-2024-х годов, которое направлено главой палаты Сергеем Катыриным председателю комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову.

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"В проекте федерального бюджета в составе трансфертов в бюджет Пенсионного фонда РФ и проекте бюджета этого Фонда не предусмотрены средства на индексацию пенсий работающих пенсионеров. Полагаем, что этот вопрос требует решения в целях соблюдения принципа равенства прав граждан, включая работающих пенсионеров, как при рассмотрении проекта федерального бюджета и бюджета Пенсионного фонда РФ на 2022 год и плановый период, так и предстоящего совершенствования системы пенсионного страхования", - отмечается в заключении, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года. Ранее отмечалось, что это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков информировал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 18 октября сообщал, что окончательного решения по вариантам возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам еще не принято.