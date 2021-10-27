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В Госдуме считают, что сертификация "Северного потока - 2" возможна в декабре-январе

При этом глава комитета по энергетике Павел Завальный подчеркнул, что оказываемое на Германию давление, в том числе со стороны стран - не членов Евросоюза, может затянуть процесс

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Завершение процесса сертификации газопровода "Северный поток - 2", которая позволит начать поставки по нему, возможна в декабре-январе, если процесс не будет политизирован. Об этом журналистам заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

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"Я не вижу никаких противопоказаний против сертификации. Если они будут придерживаться процедур и регламентов, которые приняты, не политизируя вопрос, то [газопровод] должен быть сертифицирован не позже декабря 2021 года - января 2022 года", - отметил он.

При этом Завальный подчеркнул, что оказываемое на Германию давление, в том числе со стороны стран - не членов Евросоюза, может затянуть процесс.

Теги
РоссияЗавальный, Павел Николаевич
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