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Энергетический кризис в Европе

ЕС выделит Молдавии помощь в размере €60 млн для борьбы с энергокризисом

Республика испытывает дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября

БРЮССЕЛЬ, 27 октября. /ТАСС/. Европейский союз (ЕС) выделит Молдавии помощь в размере €60 млн для преодоления последствий энергетического кризиса. Об этом в среду сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с премьер-министром Молдавии Натальей Гаврилицей.

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"Рада встрече с премьер-министром Молдавии, [хочу] еще раз заявить о нашей полной поддержке страны. <...> ЕК предоставит €60 млн, чтобы помочь Молдавии справиться с нынешним энергетическим кризисом", - написала глава ЕК на своей странице в Twitter.

В настоящее время республика испытывает дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября, а в октябре для республики были зарезервированы объемы на уровне 2020 года. При этом Кишинев продолжает переговоры по долгосрочному контракту с "Газпромом", а также другими поставщиками. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25% скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

Теги
МолдавияФон дер Ляйен, УрсулаГаврилица, НатальяЭнергетический кризис в Европе
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