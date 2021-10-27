Предельную сумму платежа через СБП планируют увеличить

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Предельная сумма операции, осуществляемой через Систему быстрых платежей (СБП), в перспективе будет увеличена. Об этом сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина в ходе вебинара "Оплата через СБП: особенности и возможности", организованном регулятором и Национальной системой платежных карт.

"На сегодняшний день у нас предельная сумма одной операции составляет 600 тыс. рублей (предельная сумма платежа через СБП - прим. ТАСС). Эта величина была установлена в рамках величин, которые у нас коррелируются с законодательством о ПОД/ФТ. Уменьшать мы ее точно не планируем, снижать нет необходимости. Увеличивать - мы рассматриваем такую возможность, там нужно с профильным ведомством, Росфинмониторингом, вести этот диалог, мы, собственно, уже с ними разговариваем на эту тему. Пока о сроках говорить преждевременно, но, отвечая на вопрос, в перспективе планируется", - сообщила Бакина.

Также она отметила, что Банк России не намерен изменять в СБП лимит операций между физическими лицами. "Мы не планируем пересматривать - или снижать, или увеличивать - лимит операций, которые могут осуществлять граждане при переводах друг другу, на операции c2c, это до 100 тыс. рублей в месяц бесплатно. В принципе, в целом эта величина, насколько мы видим, текущую потребность покрывает и представляется на сегодняшний день достаточной", - сказала глава департамента регулятора.

Система быстрых платежей разработана Банком России и НСПК и запущена в России в конце января 2019 года. ЦБ РФ является оператором и расчетным центром системы, а НСПК - операционным платежным и клиринговым центром. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, есть возможность совершения платежей юридическими лицами в пользу физических лиц - компании используют это, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.

Согласно законодательству, сумма одного перевода или платежа в СБП должна составлять менее 600 тыс. рублей.

В настоящее время перевод средств между гражданами на сумму менее 100 тыс. рублей в месяц осуществляется бесплатно, на сумму, превышающую данный лимит, действует тариф - не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей за перевод.