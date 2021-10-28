"Апатит" продолжает выпуск удобрений на заводе в Череповце после утечки аммиака

ТАСС, 28 октября. Предприятие "Апатит" продолжает выпуск удобрений на заводе в Череповце, несмотря на утечку аммиака, в результате которой пострадали три человека, последствия инцидента устранены. Об этом сообщила "Фосагро".

"Выход аммиака незначительный, локализован, его последствия оперативно устранены. Угрозы окружающей среде и здоровью работников завода и жителей Череповца нет, производство продолжает работу", - говорится в сообщении. Причины инцидента установит специальная комиссия, отметили в компании.

Как уточняет "Фосагро", в четверг в 07:12, на локальном участке цеха по производству жидких комплексных удобрений АО "Апатит" в Череповце в результате внеплановой остановки оборудования сработала система защиты, из-за чего произошел кратковременный выход незначительного количества аммиака через противоаварийное отверстие.

Находящиеся рядом на месте инцидента и пострадавшие - работник цеха и два сотрудника подрядной организации - были экстренно госпитализированы, им оказывается медицинская помощь, говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Вологодской области, на данный момент проводятся замеры на территории жилой застройки, бригада специалистов выехала на место. "Инцидент произошел на территории предприятия, которое находится далеко за чертой города, в 12 км от жилой застройки. Направление ветра не в сторону жилой застройки, в другую сторону", - сообщили ТАСС в управлении.