Сечин не исключает конец эпохи относительно низких цен на энергию

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. Дестимулирование развития традиционных источников энергии вызовет еще больший рост цен, эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет, может подойти к концу. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на сессии "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики" в рамках ХIV Евразийского экономического форума.

"Дестимулирование традиционной энергетики приводит к сокращению инвестиций, необходимых для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов, что вызовет дефицит и еще больший рост цен, - сказал он. - Высокие цены на энергоресурсы, безусловно, замедлят рост экономики, и эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет и ставшая основным стимулом для развития мировой экономики, может подойти к концу".

Подходы по изменению структуры мировой энергетики должны быть взвешенными, чтобы не допустить скатывания мировой экономики в такую энергетическую "инфляционную спираль", добавил глава "Роснефти".

По его мнению, существенный рост цен на газ могут вызвать дополнительный спрос на нефть в объеме 1 млн баррелей в сутки, что может еще больше разогреть нефтяные цены.

"По оценке банков Citi и Goldman Sachs, сверхвысокие цены на природный газ могут создать дополнительный спрос на нефть в размере до 1 млн баррелей в сутки, что послужит импульсом к возникновению дисбаланса, подобного газовому, и еще сильнее "разогреет" нефтяные цены", - пояснил он.

При этом, по словам Сечина, шоковые цены на газ создают риск для экономического восстановления Европы.