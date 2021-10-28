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Энергетический кризис в Европе
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Сечин не исключает конец эпохи относительно низких цен на энергию

Глава "Роснефти" считает, что газовый кризис может еще больше разогреть нефтяные цены
Председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Председатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВЕРОНА, 28 октября. /ТАСС/. Дестимулирование развития традиционных источников энергии вызовет еще больший рост цен, эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет, может подойти к концу. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на сессии "Структурные изменения в экономике и будущее энергетики" в рамках ХIV Евразийского экономического форума.

"Дестимулирование традиционной энергетики приводит к сокращению инвестиций, необходимых для поддержания уровня производства традиционных энергоресурсов, что вызовет дефицит и еще больший рост цен, - сказал он. - Высокие цены на энергоресурсы, безусловно, замедлят рост экономики, и эпоха относительно низких цен на энергию, продолжавшаяся почти 100 лет и ставшая основным стимулом для развития мировой экономики, может подойти к концу".

Подходы по изменению структуры мировой энергетики должны быть взвешенными, чтобы не допустить скатывания мировой экономики в такую энергетическую "инфляционную спираль", добавил глава "Роснефти".

По его мнению, существенный рост цен на газ могут вызвать дополнительный спрос на нефть в объеме 1 млн баррелей в сутки, что может еще больше разогреть нефтяные цены.

"По оценке банков Citi и Goldman Sachs, сверхвысокие цены на природный газ могут создать дополнительный спрос на нефть в размере до 1 млн баррелей в сутки, что послужит импульсом к возникновению дисбаланса, подобного газовому, и еще сильнее "разогреет" нефтяные цены", - пояснил он.

При этом, по словам Сечина, шоковые цены на газ создают риск для экономического восстановления Европы.

Теги
РоссияСечин, Игорь ИвановичЭнергетический кризис в Европе
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