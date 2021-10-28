В МИД России не исключили продления сроков сертификации "Северного потока - 2"

ВЕРОНА /Италия/, 28 октября. /ТАСС/. Процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2" требует "определенного времени", и его сроки могут быть продлены, заявил ТАСС в четверг замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин в кулуарах Евразийского экономического форума.

"Перипетии процедурные достаточно сложные и правила, требуется определенное время, и время это может быть продлено. Оно связано не с экологией, процедура, как я понимаю, охватывает совокупность технических, организационных, технологических процессов. Экология в чистом виде, будет ли угроза Северному морю, акваториям, - вопрос давно пройденный, иначе бы он ("Северный поток - 2") не прокладывался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, поскольку все заинтересованные страны одобрили проект, о потенциальной угрозе экологии "следует забыть". "Тем более "Северный поток - 1" рядом уже лежит", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что "Северный поток - 2" - чисто экономический проект, и препятствовать ему невыгодно ни для кого. "Это борьба с российским газом или борьба с маршрутом? Если борьба с российским газом, то по этой логике газ вообще не должен попадать на рынок. А если это борьба с маршрутом, то почему более дешевая дорога не должна использоваться?" - добавил Панкин.

Строительство "Северного потока - 2" завершилось 10 сентября 2021 года. Первая его нитка уже заполнена газом, а вторая будет заполнена в середине или конце декабря.