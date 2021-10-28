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Премьер Молдавии сообщила о прогрессе на переговорах с "Газпромом"

В то же время в Кишиневе хотят иметь альтернативы российской компании "на долгосрочную перспективу"

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила о прогрессе на переговорах с компанией "Газпром" по долгосрочному контракту на поставки топлива, в которых с молдавской стороны участвует вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну. Соответствующее заявление она сделала в четверг на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации Молдавия - ЕС в Брюсселе.

"Переговоры идут. Регистрируется определенный прогресс. В то же время мы хотим иметь другие альтернативы ["Газпрому"] на долгосрочную перспективу", - сказала Гаврилица. По ее словам, республика не может позволить себе закупать газ по рыночным ценам, а также на условиях, которые предлагает "Газпром".

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