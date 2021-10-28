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Энергетический кризис в Европе
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ЕС не может компенсировать Молдавии разницу нынешней стоимости газа и цены "Газпрома"

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также заявил, что ЕК выделила €60 млн на помощь уязвимым группам населения в условиях энергетического кризиса

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Выделенные Еврокомиссией €60 млн для Кишинева должны быть направлены на помощь населению, которому предстоит зимой оплачивать счета за энергию. Об этом заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС - Молдавия.

"Эти деньги позволят правительству Молдавии поддержать наиболее уязвимые группы населения в условиях энергетического кризиса и приближающейся зимы", - сказал он. Вместе с тем, как отметил Боррель, €60 млн не помогут решить газовую проблему республики.

"Если бы газовая проблема Молдавии могла быть решен €60 млн, это не была бы проблема. Конечно, эти деньги не решат проблемы, но это первый шаг, мы должны искать другие формы поддержки", - подчеркнул Боррель, добавив, что "конечно они (молдавская сторона - прим. ТАСС) хотела бы больше".

ЕС не может компенсировать Молдавии разницу между нынешней стоимостью газа и ценой, которую предлагает "Газпром", заявил Боррель.

Теги
МолдавияГазпромЭнергетический кризис в Европе
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