Цена на газ в Европе опустилась ниже $900 за тыс. куб. м впервые с 24 сентября

ТАСС, 28 октября. Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг опустилась ниже $900 за 1 тыс. куб. м впервые с 24 сентября, свидетельствуют данные биржи ICE.

Почти два месяца энергетического кризиса в Европе.

Почти два месяца энергетического кризиса в Европе. Взлет цен на газ выгоден Брюсселю?

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 18:42 мск снизилась до отметки $897,8 за 1 тыс. куб. м, или €74,88 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общее падение цены за день составило почти 14%.

27 октября биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке $1040 за тыс. куб. м.

Ранее председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что "Газпром" готов продолжить закачку в европейские подземные хранилища газа (ПХГ) после того, как завершит заполнение ПХГ в России. По его словам, заполнение российских хранилищ планируется полностью закончить 8 ноября.