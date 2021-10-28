"Биокад" заявил, что может производить 20 млн доз "Спутника V" в месяц

"Это будут десятки миллионов доз <…> Две ведущие компании - наша и наши коллеги из компании "Генериум" - минимум 20 млн комплектов могут делать ежемесячно, поэтому мы наращиваем объемы каждый раз", - сказал Морозов.

Компания наращивает производство вакцины, потому что видит ее высокий экспортный потенциал и считает, что она будет с высокой долей вероятности одобрена Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством лекарственных средств, добавил он.

23 сентября 2020 года компания "Биокад" подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V". "Биокад" занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний - таких как рак, ВИЧ-инфекция, рассеянный склероз и т. д. Как сообщалось ранее, весной 2021 года "Биокад" вышла на ежемесячный объем производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в 2 млн доз, а летом планировала увеличить этот показатель до 5-6 млн доз в месяц.