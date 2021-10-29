Котяков заявил, что уровень безработицы в России снизился до минимума

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в сентябре 2021 года снизился до минимума, последний раз показатель в 4,3% фиксировался в августе 2019 года. При этом допандемические показатели достигнуты в 53 регионах России, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По данным Росстата, по методологии Международной организации труда уровень безработицы в стране снизился до 4,3%. Число занятых составило 72,3 млн человек, что на 384 тыс. больше, чем в 2019 году.

"Данные Росстата свидетельствуют, что безработица снизилась до минимума. В последние 10 лет такой показатель был зафиксирован только в августе 2019 года. Если анализировать данные в региональном разрезе, то растет и количество субъектов, где показатели занятости превысили допандемический уровень. Сейчас это уже более 60% регионов - 53 субъекта", - сказал Котяков журналистам.

По словам министра, также снижается и число зарегистрированных в центрах занятости граждан. Сегодня это значение не превышает 820 тыс. человек, что почти на 80% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, когда через центры искали работу около 3,6 млн человек.

В Минтруде напомнили, что, наряду с экономическими мерами поддержки предприятий, для стабилизации ситуации на рынке труда во всех субъектах Российской Федерации были приняты программы по восстановлению уровня занятости с учетом специфики локальных рынков труда. Кроме того, на федеральном уровне развернуты программы по переобучению безработных и граждан, находящихся в поиске работы, а также программа по субсидированию найма.