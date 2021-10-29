Макрон заявил, что не видит свидетельств манипулирования ценами на газ со стороны России

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что не знаком с какими-либо свидетельствами того, что Россия целенаправленно манипулирует газовыми ценами.

"У меня нет свидетельств того, что манипулирование газовыми ценами имело место, и я никого ни в чем не обвиняю. Речь идет о торговых отношениях. Они не должны использоваться с геополитическими целями", - сказал президент в интервью британской газете Financial Times, опубликованном в пятницу вечером на сайте издания..

Он ушел от ответа на вопрос о том, не слишком ли сильно ЕС зависит от российского "Газпрома", однако подчеркнул, что европейская энергетика должна развиваться, чтобы иметь альтернативу газу.