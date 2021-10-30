Подразделение Facebook приобретает фитнес-компанию виртуальной реальности

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Принадлежащий Facebook производитель очков виртуальной реальности Oculus приобретает компанию Within, которая владеет фитнес-программой Supernatural, рассчитанной на использование технологий виртуальной реальности. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Oculus.

"Я рад объявить, что Within вместе с Supernatural заключила соглашение о присоединении к Meta <...>. Мы полагаем, что фитнес ждет невероятный успех в виртуальной реальности", - приводятся в сообщении слова одного из ведущих разработчиков Oculus Джейсона Рубина.

Отмечается, что Within будет работать с Oculus в качестве независимой студии в составе подразделения Reality Labs и продолжит дальше развивать фитнес-программы с использованием виртуальных технологий.

Программа Supernatural позволяет с помощью очков виртуальной реальности и нескольких контроллеров проводить тренировки в игровой форме. При этом действия пользователей отслеживают фитнес-тренеры, которые дают советы по выполнению тех или иных упражнений.

Основатель Facebook Марк Цукерберг в четверг заявил, что основанная им компания меняет название - теперь она будет называться Meta, так как делает ставку на развитие собственной "метавселенной", которая будет объединять целый спектр не только программ, но и устройств дополненной реальности. Это, как считает основатель Facebook, ознаменует новый этап в развитии интернета, ключевой особенностью которого станет "ощущение присутствия".

Ребрендинг Facebook происходит на фоне ряда скандалов, в которые оказалась втянута в последнее время компания. В сентябре газета The Wall Street Journal начала публикацию серии статей о вредоносных практиках в работе компании и принадлежащих ей сервисов. Источником материала для статей стали внутренние документы, переданные журналисту газеты бывшей сотрудницей Facebook Фрэнсис Хауген. Позднее с разоблачительными материалами выступил уже целый консорциум американских изданий.