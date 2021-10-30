Патрушев указал на негативные эффекты от альтернативной энергетики

мир пробует отказаться от угля, но не может

Месть ископаемого топлива: мир пробует отказаться от угля, но не может

"Альтернативная" энергетика в полном объеме не является экологически безопасной, - отметил он в интервью, опубликованном в субботу на сайте kp.ru - По оценке экспертов, в местах эксплуатации солнечных станций происходит снижение средней температуры примерно на пять градусов, что отрицательно сказывается на флоре и фауне. Кроме того, наблюдается негативное воздействие на человека паров ядовитых веществ, используемых при работе преобразователей солнечного света".

Как указал Патрушев, если процесс генерации солнечной энергии отличается низкоуглеродными выбросами, то производство солнечных панелей не столь безопасно.

"При изготовлении всего одной солнечной панели в атмосферу выбрасываются десятки килограммов углекислого газа. Само изготовление панелей солнечных электростанций, а также добыча редких металлов, входящих в их состав, является энергозатратным процессом и располагается в странах, где, как правило, используется угольная генерация", - пояснил он. Таким образом, солнечная генерация может негативно воздействовать на окружающую среду, подытожил секретарь СБ РФ.

"Подобные проблемы касаются и ветряных станций, которые сами по себе не являются источником углерода. Их размещение требует больших площадей. От прямого столкновения с ветровыми установками происходит гибель птиц. Низкочастотные колебания, передающиеся через почву, негативно влияют на животный мир", - констатировал Патрушев.

Кроме того, отметил он, существует проблема постоянной замены лопастей ветряных генераторов. Так, по его словам, США вывозят в страны Азии и Африки 80% использованных солнечных и ветряных батарей, а Европа - более половины. Эти маневры Запад проводит под видом технологической помощи развивающимся государствам, подчеркнул секретарь российского Совбеза.