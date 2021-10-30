Глава "Молдовагаза" назвал переговоры с "Газпромом" непростыми

КИШИНЕВ, 30 октября. /ТАСС/. Переговоры руководства "Газпрома" и делегации правительства Молдавии в Санкт-Петербурге оказались непростыми, а их участники достойны похвалы за выдержку. Такое мнение в субботу выразил глава российско-молдавского предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан, который также принимал участие в обсуждении условий нового контракта.

"Хочу лично поблагодарить вице-премьера Молдавии Андрея Спыну за гибкость, принципиальность и очень выверенную позицию в процессе переговоров. Также хочу поблагодарить своих коллег из "Молдовагаза" и "Газпрома" за выдержку, терпение и понимание всего комплекса вопросов и вызовов, которые стоят перед нами. Нам предстоит еще очень много работы", - написал он на странице в Facebook.

Как ранее заявил Спыну, согласно условиям нового контракта с "Газпромом", для республики цена на газ в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м. По его словам, формула расчета учитывает соотношение рыночных цен на газ и нефть, однако раскрыть ее он отказался, сославшись на коммерческую тайну. Что касается долга Молдавии, продолжил вице-премьер, стороны договорились провести его независимый аудит в 2022 году.

В пятницу руководители "Газпрома" и Молдавии согласовали условия контракта на поставку газа, а также схему погашения задолженности страны. Как проинформировали в "Газпроме", контракт с 1 ноября 2021 года продлен сроком на пять лет. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщал, что в настоящее время тело долга Молдавии перед компанией составляет $433 млн, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает $709 млн.

Тем временем в республике образовался дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября. Часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и запущен поиск альтернативных поставщиков газа. На время переговоров стороны продлевали действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148.

Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 2,9 млрд куб. м (1,6 млрд куб. м приходится на Приднестровский регион). Это в среднем 8 млн куб. м газа в день без учета растущего потребления в зимний период.