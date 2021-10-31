"Известия": средняя ставка по потребительским кредитам выросла в октябре на 1 пункт

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Средняя ставка по ипотечным кредитам в октябре нынешнего года увеличилась на 0,3 процентных пункта, по потребительским - на 1 п. п. Об этом пишет в воскресенье газета "Известия" со ссылкой на данные финансового маркетплейса "Сравни.ру".

В материале отмечается, что повышение стоимости ипотечных и потребительских кредитов обусловлено ростом ключевой ставки Банка России. В октябре ЦБ повысил этот показатель в шестой раз подряд, на этот раз - до 7,5% годовых.

Наибольшие изменения по потребительским кредитам наблюдаются в ВТБ, Сбербанке и Промсвязьбанке, где ставки по отдельным программам кредитования выросли в диапазоне 1,8-2 п. п. Также корректировки в пределах 0,5-0,8 п. п. отмечены в "Абсолют банке", "Ак Барс банке" и МКБ. По оценкам "Сравни.ру", на конец октября средняя минимальная ставка на потребительские займы составляет 9,36%, средняя максимальная - 17,53%.

Что касается ставок по ипотекам в этом месяце, то больше всего - на 0,5-0,6 п. п. - ипотека подорожала в "Уралсибе" и "Абсолют банке". Согласно результатам мониторинга, главный игрок рынка - Сбербанк - поднял проценты на жилищную ссуду на 0,4 п. п. В Россельхозбанке и Райффайзенбанке зафиксирован рост ставки на 0,3 п. п.

В кредитных организациях изданию подтвердили тенденцию к росту средних ставок по кредитам.

Ранее сообщалось, что средняя процентная ставка по потребительским кредитам в сентябре 2021 года увеличилась на 2,3 п. п. по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Тогда показатель изменился с 10,1% до 12,4%.