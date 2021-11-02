Туроператоры ожидают снижение цен на путевки в Египет после запуска чартеров

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Возобновление чартерных рейсов в Египет после ноябрьских праздников может привести к снижению цен на туристические путевки более чем на 20 %. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"После ноябрьских праздников - это закономерно - спрос всегда проседает. А чартеры как раз запускают ровно с 9 числа. То есть ноябрьские праздники заканчиваются и запускаются чартеры, поэтому, конечно, есть вероятность, что цены будут снижаться еще. Пока твердые 20% есть", - сказала Ломидзе.

По ее словам, туры в Египет на одну неделю по системе "все включено" на двоих будут стоить порядка 70-80 тысяч рублей после запуска чартеров.

"Продажи идут. Я не могу сказать, что все распродано на 100%, пока нет. Места есть. <…> Если сравнивать с ноябрьскими [праздниками], спрос ниже по понятным причинам", - рассказала эксперт. В АТОР уверены, объявление еще одной недели нерабочей подстегнет спрос российских туристов на отдых в Египте.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что с 9 ноября снимаются ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов из аэропортов России в курортные города Египта – Хургаду и Шарм-эш-Шейх.