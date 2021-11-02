Опрос: около 40% американцев не поддерживают переименование Facebook в Meta

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Многие американцы не поддерживают переименование компании Facebook в Meta. Это показал социологический опрос, об итогах которого сообщила во вторник компания Morning Consult .

Отрицательно оценили переименование 39% принявших участие в опросе, который проводился с 29 октября по 1 ноября 2021 года. Лишь 25% респондентов полностью одобряют новое название, 32% - скорее одобряют. 51% американцев считают переименование Facebook попыткой повлиять на имидж компании в СМИ после недавних скандалов, связанных с компанией. Более того, большинство опрошенных (54%) негативно относятся к генеральному директору Meta Марку Цукербергу.

Несмотря на сдержанное отношение американцев к новому названию, сам логотип Meta не вызвал столько негатива. 32% респондентов заявили, что положительно относятся к новому нему, лишь 30% отреагировали отрицательно.

Глава компании Марк Цукерберг заявил 28 октября, что основанная им компания меняет название на Meta, так как делает ставку на развитие собственной "метавселенной", которая будет объединять целый спектр не только программ, но и устройств дополненной реальности. Это, как считает основатель Facebook, ознаменует новый этап в развитии интернета, ключевой особенностью которого станет "ощущение присутствия". По его словам, речь идет о создании виртуального мира, где пользователи обзаведутся своими индивидуальными анимированными отражениями - аватарами. Частью этой программы станут очки дополненной реальности, новые голосовые интерфейсы, системы управления жестами, технологии умного управления окружающими пользователя гаджетами и прочее.

Ребрендинг Facebook происходит на фоне ряда скандалов, в которые оказалась втянута в последнее время компания. В сентябре газета The Wall Street Journal начала публикацию серии статей о вредоносных практиках в работе компании и принадлежащих ей сервисов. Источником материала для статей стали внутренние документы, переданные журналисту газеты бывшей сотрудницей Facebook Фрэнсис Хауген. Позднее с разоблачительными материалами выступил уже целый консорциум американских изданий. Проблемы Facebook вызваны также падением интереса к ее продуктам среди молодежи. Кроме того, критика в адрес компании звучит после масштабного сбоя в работе систем Facebook, приведшего в начале октября к длительной приостановке работы Facebook, Instagram и WhatsApp.