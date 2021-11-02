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Молдавия может пересмотреть контракт с "Газпромом" в 2022 году

Председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан отметил, что нынешнее соглашение заключено на хороших для республики условиях
© © EPA/SERGEI CHIRIKOV

КИШИНЕВ, 2 ноября. /ТАСС/. Молдавия имеет возможность пересмотреть заключенный на прошлой неделе контракт с "Газпромом". Об этом сообщил в интервью телеканалу N4 во вторник председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан.

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"У нас есть возможность, может в следующем году, когда будет больше времени в нашем распоряжении, обсудить новый контракт, который заменит действующий", - сказал Чебан. При этом он считает, что нынешнее соглашение заключено на хороших для Молдавии условиях.

По его словам, на прошлой неделе на пять лет был продлен контракт от 2006 года. При этом стоимость газа для Молдавии рассчитывается исходя из формулы ценообразования с привязкой к нефтепродуктовой корзине и индексам европейской торговой площадки. Кроме того, молдавские операторы могут закупать газ у других поставщиков при действующем контракте с "Газпромом".

По итогам переговоров вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну сообщил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м. и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. Крупнейшими акционерами "Молдовагаза" являются "Газпром" (50%), правительство Молдавии (35,3%) и непризнанное Приднестровье (13,44%).

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РоссияМолдавия
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