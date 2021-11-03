"Известия": Минсельхоз считает возможным рост цен на молочную продукцию

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минсельхоз России считает возможным экономически обоснованное подорожание молочной продукции. Об этом сообщается в докладе ведомства "О ценах производителей (по состоянию на 27 октября)", с которым ознакомилась газета " Известия ".

По данным газеты, в докладе Минсельхоза, который был направлен на подпись замглавы ведомства Оксаны Лут, рассматривается, как все виды продовольствия подорожали за год, перечислены уже принятые меры по стабилизации их стоимости и обозначены шаги, которые еще можно предпринять. "С учетом роста себестоимости производства, а также дополнительных затрат предприятий в связи с введением с 1 сентября 2021 года обязательной маркировки молочной продукции со сроком хранения более 40 суток возможен отложенный, экономически обоснованный рост цен на молочную продукцию", - отмечается в докладе Минсельхоза.

Возможная величина предполагаемого подорожания в документе не указана. С 1 сентября стартовала в России обязательная маркировка молочной продукции со сроком хранения свыше 40 суток. Обязательная маркировка молочной продукции стала обязательной в России с 1 июня 2021 года для категорий сыров и мороженого, а с 1 декабря - для товаров со сроком годности 40 дней и менее.

В Минсельхозе сообщили газете, что по всем видам животноводческой и молочной продукции специалисты отмечают увеличение себестоимости производства, в том числе из-за подорожания кормов и кормовых добавок для скота, упаковочных и горюче-смазочных материалов. Так, стоимость сырого молока у производителей выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пастеризованного - на 7,9%, цена на сливочное масло увеличилась на 5,9%, сыров - на 4,1%.

Отмечается. что в докладе предложили компенсировать затраты молочного скотоводства на корма из средств, поступивших от экспортной пошлины на зерновые. Речь идет о 10 млрд рублей в год, пишет газета.

В Минсельхозе отметили "Известиям", что "производители сдерживают взрывной рост цен на продукцию за счет собственной прибыли". "На протяжении всего года стоимость молочной продукции оставалась стабильной, рост цен на эту продукцию не превышал уровень инфляции", - добавили в ведомстве. В Минпромторге рассказали газете, что ведется постоянная работа, которая позволит не допустить роста цен на маркируемую молочную продукцию. Так, предприятия могут наносить коды на упаковку типографским способом, а значит им не нужно покупать оборудование. Кроме этого, при маркировке используют бесплатное ПО для обеспечения работы с электронным документооборотом, пишут "Известия".

Ранее глава Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского института Минфина (НИФИ) Инна Рыкова сообщала, что по подсчетам НИФИ, влияние маркировки на стоимость молочной продукции будет незначительным. Она привела в пример мороженое, обязательная маркировка для которого будет введена с 1 июня. Так, средняя цена кода с учетом амортизации на шесть лет составит 0,83 рубля.

О внедрении маркировки в России

В России поэтапно вводится маркировка различных групп товаров, к 2024 году предполагается создание единой национальной системы маркировки и прослеживаемости товаров. Оператором системы маркировки является Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), созданный на основе государственно-частного партнерства.