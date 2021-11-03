В Германии заявили, что тормозить "Северный поток - 2" контрпродуктивно

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Восточный комитет германской экономики (OAOEV) считает совершенно контрпродуктивным препятствование запуску "Северного потока - 2" по политическим мотивам. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении председателя организации Оливера Хермеса.

"При ускоренном переходе с угля на природный газ в ближайшие годы можно реализовать значительный потенциал сокращения выбросов CO2. В этой связи было бы совершенно контрпродуктивным по политическим мотивам тормозить самые современные инфраструктурные проекты, такие как "Северный поток - 2", - отметил глава комитета. "Природный газ прокладывает нам мост в мир свободных от CO2 или климатически нейтральных газов, например, водорода", - указал он.

Хермес также считает, что запланированный Евросоюзом механизм трансграничного углеродного регулирования не должен "вести к изоляции ЕС от таких стран, как Россия или Украина". "В любом случае сейчас не нужно возводить новых стен", - призвал он. "Зеленая сделка" ЕС (Green Deal) не должна заканчиваться на восточных границах ЕС", - считает глава OAOEV. Он призвал разработать конкретные проекты, в том числе, в области использования "зеленого" водорода и его экспорта в ЕС. "Восточный комитет активно участвует в двусторонних инициативах по водороду с Россией и Украиной", - напомнил Хермес.

Председатель OAOEV призвал инвестировать в меры по защите климата в странах Восточной Европы и сотрудничать с ними в данной области. По его словам, "умная климатическая и энергетическая политика должна быть согласована и координироваться на международном уровне".

Об OAOEV

Восточный комитет германской экономики является региональной инициативой экономики ФРГ для стран Центральной, Восточной Европы и Центральной Азии. Комитет со штаб-квартирой в Берлине объединяет более 350 предприятий, прежде всего среднего бизнеса, а также крупные промышленные союзы.

23 марта 2018 года в Берлине члены Восточного комитета, основанного в 1952 году, и Восточноевропейского объединения германской экономики, основанного в 1989 году, проголосовали за слияние в одну организацию под общим названием Восточный комитет германской экономики (Ost-Ausschuss - Osteuropaverein der Deutschen Wirtschaft e.V., зарегистрированное объединение).