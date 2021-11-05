"Известия": курьеры и грузчики вошли в число самых востребованных в России работников

Как пояснил изданию директор сервиса "Работа.ру" Владимир Корицкий, это связано с тем, что бизнес, который пережил во время пандемии упадок, восстанавливается быстрее, чем активность соискателей. Так, согласно данным отчета сервиса "Работа.ру" и "Сбериндекса", в III квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество вакансий выросло на 48%, в то время как число резюме - на 3%.

"Такой дефицит [кадров] связан с несколькими причинами, в частности нежеланием людей менять работу в нестабильной ситуации и оттоком мигрантов, которые были заняты в сфере строительства и вакансиях массового персонала", - отметил Корицкий.

По мнению директора департамента аналитических бизнес-решений компании HeadHunter Натальи Даниной, свою роль также сыграло снижение внутренней миграции в период пандемии. При этом она считает, что ключевым фактором возникновения дефицита кадров стал "эффект демографической ямы, который в полную силу заявил о себе на рынке труда как раз в конце 2020-го и усилился в 2021 году". "За последнее десятилетие население страны в возрасте 20-24 лет снизилось почти вдвое - с 12 млн до 7 млн. Это значит, что за персонал на стартовые позиции, которые обычно предлагаются молодежи, идет сильнейшая конкуренция. Следующая возрастная категория - 25-29 лет - тоже переживает спад, а это люди с опытом, которых активно нанимают компании", - пояснила она "Известиям".

Говоря о большом приросте новых вакансий в прошедшем квартале, Корицкий отметил, что высокие показатели наблюдались среди специальностей для массового персонала: в сфере торговли (+226%) и услуг (+49%), а также в строительной (+16%) и производственной (+13%) отраслях. Дефицит сотрудников в этих направлениях объясняется сокращением числа мигрантов. Высокий спрос на специалистов также был отмечен в маркетинге (+74%) и ИТ-сфере (+63%). Это объясняется переходом многих компаний к активной цифровизации рабочих процессов.

По данным сервиса HeadHunter, острый дефицит кадров в РФ также наблюдается в банковской сфере, медицине, фармацевтике, туризме, гостинично-ресторанном бизнесе, продажах, автомобильном бизнесе, страховании и консультировании. "Соотношение количества резюме ищущих работу соискателей к числу открытых вакансий составляет от 0,5 до двух резюме на одну вакансию. Нормальным уровнем конкуренции за рабочее место на рынке труда считается соотношение пять-шесть резюме на одну вакансию, когда у работодателя есть выбор между соискателями по уровню навыков, образованию, опыту и другим параметрам", - пояснила Данина.