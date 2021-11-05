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Энергетический кризис в Европе
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Uniper не уверен, что запуск "Северного потока - 2" изменит текущую ситуацию на рынке газа

В германском концерне отметили, что первая нитка "Северного потока - 2" готова к старту коммерческих поставок, но сроки сертификации газопровода в том числе оказывают влияние на то, сможет ли "Газпром" поставить значительные дополнительные объемы газа в Европу этой зимой
© Axel Schmidt/Nord Stream 2

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Запуск "Северного потока - 2" позволит направить рынок в правильном направлении, но по-прежнему есть сомнения, что это поможет кардинально изменить текущую ситуацию на рынке газа. Такое мнение высказала в ходе телеконференции финансовый директор германского концерна Uniper (один из европейских партнеров "Газпрома" по "Северному потоку - 2") Тиина Туомела.

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"Если он начнет функционировать, то это даст дополнительное предложение и направит рынок в нужном направлении. Но я думаю, что все еще сомнительно, сможет ли это полностью поменять картину. Это зависит еще и от того, какая будет зима, какие в целом будут спрос и предложение", - сказала она.

Кроме того, влияние на рынок оказывают и ожидания по поставкам СПГ в Европу зимой, добавила топ-менеджер Uniper.

Туомела отметила, что первая нитка "Северного потока - 2" готова к старту коммерческих поставок, но сроки сертификации газопровода в том числе оказывают влияние на то, сможет ли "Газпром" поставить значительные дополнительные объемы газа в Европу этой зимой.

При этом "газовый портфель Uniper не связан напрямую с активностью газопровода "Северный поток - 2", подчеркнула финдиректор германского концерна.

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Энергетический кризис в Европе
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