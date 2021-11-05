Экс-премьер Молдавии считает, что республика пришла к хорошему решению с Россией по газу

БАКУ, 5 ноября. /ТАСС/. Молдавские власти несколько затянули с принятием решения по газу, но в итоге Москва и Кишинев пришли к хорошему соглашению. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС бывший премьер-министр, экс-министр экономики и инфраструктуры Молдавии Кирилл Габурич на полях VIII Глобального бакинского форума "Мир после COVID-19".

"Путь был несколько длиннее, чем мог бы быть, но это нормально в процессе переговоров. В итоге они [Москва и Кишинев] пришли к хорошим условиям для обеих сторон, - отметил собеседник агентства. - Может быть, власти Молдовы чуть-чуть опоздали с принятием решения, но они знали что делают, они понимают, что от этого зависит энергетический сектор республики. Они старались и добились хороших условий для страны, и в итоге мы не останемся без газа, что очень важно".

По его словам, Россия с пониманием относится к позиции молдавского правительства, которое пыталось добиться лучших условий для своих граждан, "поскольку каждый лишний доллар за кубометр газа сказывается на их счетах".

В сентябре Молдавия не успела завершить переговоры по новому контракту на поставки российского газа, на которых Кишинев добивался скидки. В этот период "Газпром" не мог заполнить на полную мощность трубопровод через территорию Украины, газ поставлялся в Молдавию на уровне прошлогодних объемов, которые составляют 67% от сегодняшнего потребления. В этой ситуации парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения с 22 октября по 20 ноября.

На прошлой неделе стороны согласовали продление контракта на поставку топлива на пять лет, а также погашение задолженности, после чего подача российского газа в республику была возобновлена в полном объеме. Как сообщил по итогам переговоров вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. метров и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. Когда стороны продлевали контракт на период переговоров в октябре, республика платила за газ $790.