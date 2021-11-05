И.о. министра окружающей среды Германии выступила против возвращения к атомной энергетике

"В Германии не будет ренессанса атомной энергетики", - сказала она в опубликованном в пятницу интервью новостному порталу T-online. "Нет никакого смысла заниматься чем-то, что слишком опасно, дорого. Я не могу представить себе сценарий, при котором в Германии большинство жителей выступит за возвращение к атомной энергетике", - считает Шульце.

По ее мнению, подлинная энергетическая реформа возможна только при условии расширения возобновляемых источников. Тот, кто одновременно отказывается от угольной и атомной энергетики, должен "заняться чем-то новым", сказала Шульце.

В прошлом году Бундестаг одобрил законопроект правительства страны по выходу из угольной энергетики самое позднее к 2038 году. Еще раньше - в 2011 году - Берлин решил отказаться от мирного атома, это стало реакцией на катастрофу на японской АЭС "Фукусима-1". Как считают эксперты, в период перехода на возобновляемые источники возрастет роль природного газа.