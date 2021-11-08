Умер бывший министр энергетики Сергей Шматко

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики России подтвердило факт смерти бывшего министра энергетики Сергея Шматко, соболезнования выразил действующий глава Минэнерго Николай Шульгинов. На момент смерти Шматко было 55 лет.
"От имени Министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена общественного совета Минэнерго России С. И. Шматко", - сказал Шульгинов, его слова приводятся в телеграмме, опубликованной на сайте Минэнерго.
По словам Шульгинова, Шматко был одним из самых авторитетных руководителей ТЭК, внес большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях.
"Многие годы он руководил министерством энергетики, а потом входил в его общественный совет. В памяти тех, кто знал Сергея Ивановича, он навсегда останется блестящим профессионалом, отзывчивым и добрым человеком. Его безвременный уход из жизни - невосполнимая утрата для отечественной энергетики", - добавил Шульгинов.
Шматко возглавлял Минэнерго РФ в 2008-2012 годах.