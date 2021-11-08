Умер бывший министр энергетики Сергей Шматко

"От имени Министерства энергетики Российской Федерации и от себя лично приношу глубокие соболезнования в связи с уходом специального представителя президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, члена общественного совета Минэнерго России С. И. Шматко", - сказал Шульгинов, его слова приводятся в телеграмме, опубликованной на сайте Минэнерго.

По словам Шульгинова, Шматко был одним из самых авторитетных руководителей ТЭК, внес большой вклад в развитие энергетики, решая важнейшие задачи на государственном и международном уровнях.

"Многие годы он руководил министерством энергетики, а потом входил в его общественный совет. В памяти тех, кто знал Сергея Ивановича, он навсегда останется блестящим профессионалом, отзывчивым и добрым человеком. Его безвременный уход из жизни - невосполнимая утрата для отечественной энергетики", - добавил Шульгинов.

Шматко возглавлял Минэнерго РФ в 2008-2012 годах.