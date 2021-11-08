В ФРГ сообщили, что привлеченные к сертификации "Северного потока - 2" не имеют права вето

БЕРЛИН, 8 ноября. /ТАСС/. Федеральное сетевое агентство Германии продолжает рассмотрение заявок "Нафтогаза Украины" и "Оператора ГТС Украины" на привлечение к процессу сертификации "Северного потока - 2". Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС представитель регулятора Фите Вульф.

"Эти заявки были поданы, рассмотрение продолжается. Привлеченные стороны смогут в ходе сертификации изложить свою точку зрения", - сказал он. Вульф ответил отрицательно на вопрос, будет ли у этих компаний право наложить вето на сертификацию проекта.

Польскую PGNiG в сентябре привлекли к сертификации, но наложить вето на проект эта энергетическая компания не сможет.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора, Федеральное сетевое агентство Германии должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Москвой энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что даже в самые сложные периоды холодной войны страна регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу.