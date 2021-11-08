Акции Tesla на бирже падают на 5% на фоне размышлений Маска о продаже своей доли

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Акции производителя электромобилей Tesla упали более чем на 5% на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник, после того как накануне основатель компании Илон Маск задался вопросом о продаже своей доли в 10%.

Как свидетельствуют данные на сайте торговой площадки, котировки Tesla в первые минуты торгов на электронной бирже NASDAQ снизились на 61,79 пункта (5,06 %) и оказались на уровне $1 160,73 за акцию. После закрытия торгов в пятницу одна акция компании стоила $1 222,09.

Маск в субботу спросил у пользователей Twitter, следует ли ему продать 10% своих акций в Tesla, так он слишком часто за последнее время начал слышать, что "нереализованная прибыль - это средство уклонения от уплаты налогов".

По данным рейтинга миллиардеров Forbes, который ведется в реальном времени, 1 ноября Илон Маск стал первым в истории человеком, чье состояние превысило $300 млрд.