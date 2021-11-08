Пассажиропоток аэропортов Кубани в нерабочие дни ноября превысил показатели 2020 года

КРАСНОДАР, 8 ноября. /ТАСС/. Пассажиропоток в аэропортах Сочи, Анапы и Краснодара в период дополнительных нерабочих дней в ноябре превысил показатели аналогичного периода 2020 года, сообщили журналистам в пресс-службе группы компаний "Аэродинамика" в понедельник.

"Пассажиропоток аэропорта Сочи составил 228 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост пассажиропотока за 9 дней составил 43%. Аэропорт Краснодара превысил показатели периода 30 октября - 7 ноября 2020 года на 55%. Воздушная гавань столицы Кубани обслужила более 132 тыс. человек. Аэропорт другого курорта Краснодарского Края - Анапы - обслужил на 61% больше туристов, чем за период с 30 октября по 7 ноября 2020 года. Всего услугами аэропорта в эти 9 дней воспользовались 26 423 человека", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в Сочи аэропорты справились с возникшей дополнительной нагрузкой.

Ранее сообщалось, что более 240 тыс. туристов посетили Краснодарский край с 1 по 7 ноября 2021 года, что на 44 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.