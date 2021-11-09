"Сбер" организует сессии по "зеленому" финансированию в рамках климатического саммита ООН

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сбербанк проведет ряд дискуссий на тему "зеленого" финансирования, устойчивого развития и декарбонизации в российском павильоне в рамках 26-й конференции ООН по изменению климата. Мероприятие, как сообщили в пресс-службе "Сбера", состоится во вторник в Глазго.

В рамках сессии "Климатическая повестка и рынок зеленых финансов: Россия-2060 взгляд в будущее" участники рассмотрят роль и будущее России в климатической повестке, обсудят роль финансового сектора в решении климатических проблем, перспективы развития зеленой экономики и зеленого финансирования в РФ на фоне общемировых трендов.

На сессии "Российский сектор устойчивых и зеленых финансов: интеграция в мировой рынок" эксперты обменяются мнениями по поводу текущей ситуации в секторе устойчивых финансов в России, обсудят ключевые задачи его развития, а также перспективы признания российской таксономии и других методологий иностранными организациями и площадками.

О том, какие меры предпринимают российские компании в рамках энергоперехода и декарбанизации, пойдет речь на сессии "Декарбонизация и энергопереход в России: возможности для иностранных инвесторов". Участники представят наиболее интересные российские проекты и инициативы в этой области, которые открыты для софинансирования иностранными инвесторами.

Об особенностях оценки ESG-рисков при финансировании проектов, а также о роли и месте ESG-рейтингов в их финансировании поговорят в рамках сессии "ESG-риски и рейтинги в финансировании климатических проектов и проектов устойчивого развития". Эксперты обсудят перспективы унификации и создания единых подходов к анализу ESG-рисков проектов и рейтингованию компаний, а также представят лучший опыт в этой сфере.

Среди экспертов, которые будут участвовать в дискуссиях, заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, советник президента Российской Федерации, специальный представитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, первый заместитель председателя - член правления ВЭБ.РФ Алексей Мирошниченко, председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов, заместитель министра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов, старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова, партнер BCG Яник Лейендекер, генеральный директор Climate Bonds Initiative (CBI) Шон Кидни и другие.

Климатическая конференция ООН

Климатическая конференция ООН проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. Она является 26-й конференцией участников Рамочной конвенции ООН по изменению климата и третьей встречей сторон Парижского соглашения.