ПФР разместил 975 млн рублей пенсионных накоплений в депозиты

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Аукцион по размещению 975 млн рублей пенсионных накоплений в банковские депозиты прошел на Московской бирже, средства размещены в депозиты по ставке 8,05%. Об этом в понедельник сообщается на сайте ПФР.

"На Московской бирже прошел отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений в банковские депозиты. В результате аукциона удовлетворена заявка одной кредитной организации на общую сумму 975 млн рублей, то есть всю сумму, выставленную к торгам. Средства пенсионных накоплений размещены в депозиты по ставке 8,05% годовых сроком на 34 дня, до 13 декабря", - говорится в сообщении.

Согласно закону средства обязательных и добровольных страховых взносов на накопительную пенсию подлежат инвестированию до момента передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды.