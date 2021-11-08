{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ПФР разместил 975 млн рублей пенсионных накоплений в депозиты

Средства размещены в депозиты по ставке 8,05%
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Аукцион по размещению 975 млн рублей пенсионных накоплений в банковские депозиты прошел на Московской бирже, средства размещены в депозиты по ставке 8,05%. Об этом в понедельник сообщается на сайте ПФР.

На эту тему
Как накопить на прибавку к пенсии?
Как накопить на прибавку к пенсии?

"На Московской бирже прошел отбор заявок на размещение средств пенсионных накоплений в банковские депозиты. В результате аукциона удовлетворена заявка одной кредитной организации на общую сумму 975 млн рублей, то есть всю сумму, выставленную к торгам. Средства пенсионных накоплений размещены в депозиты по ставке 8,05% годовых сроком на 34 дня, до 13 декабря", - говорится в сообщении.

Согласно закону средства обязательных и добровольных страховых взносов на накопительную пенсию подлежат инвестированию до момента передачи в управляющие компании и негосударственные пенсионные фонды.

Теги
Россия
Во Франции намерены вложить в развитие искусственного интеллекта €2,2 млрд
Предполагается, что €1,5 млрд будут выделены из госбюджета
Читать полностью