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РСПП надеется, что от уплаты акциза на сталь будут освобождены все электрометаллурги

Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов ранее заявил, что Минфин подготовит поправки ко второму чтению законопроекта, вводящего акциз на жидкую сталь с 2022 года

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) надеется, что все электрометаллургические производства будут освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе союза.

В понедельник, 8 ноября, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что Минфин подготовит поправки ко второму чтению законопроекта, вводящего акциз на жидкую сталь с 2022 года, согласно которым ряд машиностроительных заводов, имеющих собственные небольшие мощности по выплавке стали, будут освобождены от уплаты акциза. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении на заседании 11 ноября.

"Заявления А.В. Сазанова о намерении вывода из-под акциза отдельных предприятий, производящих сталь в электрических сталеплавильных печах, приветствуются, - отметили в пресс-службе РСПП. - Вместе с тем, ранее РСПП в диалоге с правительством неоднократно высказывал аргументированную позицию о необходимости исключения из-под предлагаемого акциза всей электростали (в том числе, производимой предприятиями-производителями нержавеющего проката, предприятиями трубной отрасли и сектора иных спецсталей и сплавов для различных отраслей промышленности РФ). Надеемся, что эта позиция будет надлежащим образом учтена при подготовке законопроекта ко второму чтению".

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