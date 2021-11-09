РСПП надеется, что от уплаты акциза на сталь будут освобождены все электрометаллурги

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) надеется, что все электрометаллургические производства будут освобождены от уплаты акциза на жидкую сталь. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе союза.

В понедельник, 8 ноября, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что Минфин подготовит поправки ко второму чтению законопроекта, вводящего акциз на жидкую сталь с 2022 года, согласно которым ряд машиностроительных заводов, имеющих собственные небольшие мощности по выплавке стали, будут освобождены от уплаты акциза. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении на заседании 11 ноября.

"Заявления А.В. Сазанова о намерении вывода из-под акциза отдельных предприятий, производящих сталь в электрических сталеплавильных печах, приветствуются, - отметили в пресс-службе РСПП. - Вместе с тем, ранее РСПП в диалоге с правительством неоднократно высказывал аргументированную позицию о необходимости исключения из-под предлагаемого акциза всей электростали (в том числе, производимой предприятиями-производителями нержавеющего проката, предприятиями трубной отрасли и сектора иных спецсталей и сплавов для различных отраслей промышленности РФ). Надеемся, что эта позиция будет надлежащим образом учтена при подготовке законопроекта ко второму чтению".