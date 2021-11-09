РБК: в Бундестаге оценили роль Киева и Варшавы в сертификации "Северного потока - 2"

Польша также не должна оказывать влияние на сертификацию "Северного потока - 2", считает Эрнст. "Почему мы должны принимать ее во внимание? Простите, Польша получает пошлины за транзит газа, которые оплачивают немецкие потребители. Если Польше нужны деньги, ей нужно обратиться в ЕС, а не требовать их с немецких потребителей. Наконец, если Польша ожидает от ЕС солидарности, то тогда она должна соблюдать европейские нормы и привести свою конституционную реформу в соответствие европейскому законодательству, а также начать принимать беженцев", - заявил он РБК.

Депутат еще раз подчеркнул, что "Северный поток - 2" необходимо запустить как можно скорее и добавил, что солидарен c премьер-министром Баварии и лидером Христианско-социального союза Маркусом Зёдером, который ранее заявил, что скорейший ввод в эксплуатацию "Северного потока-2" поможет снизить цены на газ в Германии. "Он прав. Если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу", - сказал Эрнст.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору проекта требовалось предоставить в Горное управление города Штральзунд сертификаты о соответствии техническим нормам. Также требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора, Федеральное сетевое агентство должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Россией энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что даже в самые сложные периоды холодной войны РФ регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу.