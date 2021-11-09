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Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на проект ТЭС "Ударная" на Кубани

Строительства турбины ГТЭ-110М на ТЭСМ "Ударная" начнется в декабре 2022 года

КРАСНОДАР, 9 ноября. /ТАСС/. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на проектную документацию первого этапа строительства ТЭС "Ударная" в Краснодарском крае по итогам внесения корректировок, сообщили в пресс-службе организации журналистам во вторник.

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"Главгосэкспертиза России рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на первый этап строительства ТЭС "Ударная" с учетом корректировок. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что строительство будет проводиться в три этапа, инвестором проекта является ООО "Технопромэкспорт", дочерняя структура корпорации "Ростех". В рамках внесенных корректировок предусмотрена замена основного технологического оборудования. Так, например, вместо энергоблоков по 25 мегаватт на станции применят первую серийную газовую турбину большой мощности ГТД-110М отечественного производства. Также будут скорректированы категории производственных помещений, внесены другие изменения.

ТЭС "Ударная" будет строиться в Крымском районе Краснодарского края для обеспечения электроэнергией предгорных районов Кубани. ГТД-110М сейчас является единственной турбиной мощностью 90-130 МВ отечественной разработки.

В мае 2021 года, глава департамента инвестиций Краснодарского края Василий Воробьев сообщил ТАСС, что установка российской инновационной турбины ГТЭ-110М на ТЭС "Ударная", которая создается для покрытия энергодефицита, начнется в декабре 2022 года. Завершить установку планируется летом 2023 года, обеспечить готовность к проведению пуско-наладочных работ - к осени 2023 года.

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РоссияКраснодарский край
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