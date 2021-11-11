Вторая жизнь вещей: как предприниматели делают бизнес из переработанных материалов

Представители экобизнеса рассказали ТАСС о том, как из киндер-сюрпризов, парусов яхт и ананасовых листьев можно создавать новые вещи и делать прибыльный "зеленый" бизнес

Это не мусор Московский предприниматель Леонид Синицын занимался производством спортивных товаров и параллельно с супругой — экоактивизмом. Он поддерживал экологические проекты и развивал свои — по сбору, сортировке и переработке вторсырья. "Через сообщество экоактивистов к нам постоянно приходили запросы из разных организаций, чтобы мы помогли провести мастер-классы для сотрудников, сформировать у них корпоративно-социальную ответственность, помочь с созданием и позиционированием бренда. Мы поняли, что на это есть большой запрос, и ни одной подобной организации в Москве не было", — вспоминает Леонид. Он признается, что было обидно и нелогично выкидывать хорошие вещи, которые еще могут послужить. Поэтому ему захотелось не только использовать свои вещи, но и создать платформу полного цикла — куда и другие могут сдать вторсырье, а подрядчики впоследствии переработать его и дать новую жизнь.

Описание Генеральный директор АНО "Собиратор" Леонид Синицын © Личный архив Леонида Синицына

"В теме вторсырья было очень мало рентабельности, иначе планета не замусорилась бы. Сами по себе эти материалы почти ничего не стоят, не только у нас в стране, но и везде. На них заработать фактически невозможно. Нужно было искать деньги вокруг этой темы, расширять социальную ответственность бизнеса", — объясняет Леонид.

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Так, в сентябре 2018 года предприниматель открыл компанию "Собиратор", которая работает по формату b2b. Поскольку основатель компании с женой были экологическими активистами, на базе экосообщества стали собирать команду из других увлеченных людей. На старте проекта кроме них было еще четыре человека: SMM-специалист, редактор сайта, менеджер по работе с клиентами и логист. "Первой услугой, которую мы стали оказывать, стал вывоз вторсырья. Мы принципиально разделяем понятия "мусор" — ненужное и грязное, которое выбрасывают, и "вторсырье" — то, что заботливо и аккуратно собрано, что потенциально может послужить материалом для переработки. Мы организовывали выезд грузовика, который курсировал по Москве и собирал отсортированные материалы. Первое время очередь была на месяц вперед. Заказы делали через сообщество во "ВКонтакте" "Раздельный сбор Москва", в котором на тот момент было около 20 тыс. подписчиков. Вывоз вторсырья делали с нуля, на наши деньги. Он существовал полгода, на этом мы заработали известность — в месяц мы обслуживали 300–600 заказов — и репутацию", — рассказывает Леонид. Собственные вложения предпринимателя в развитие проекта в течение первых двух лет составили 20 млн рублей, пока он в стадии окупаемости. Через год "Собиратор" стал работать "по всему полю", оказывал в первую очередь услуги компаниям, поддерживал экологическое сообщество, одновременно работая со вторсырьем.

"Мы собирали обучающий курс для сотрудников компаний по переработке так, чтобы быть интересными, показывать, что тема экологичности прикольная, совсем не скучная. Она про интересную увлекательную заботу о себе, про рост личной культуры, про то, что ты будешь первым, лучшим. Каждому человеку заходит свое: кто-то хочет помочь внукам, оставив чистую землю, кто-то — быть в тренде, кто-то — получить какие-то бонусы. Так люди абсолютно разных мышлений, возрастов вовлекаются в общее экологичное сообщество", — говорит Леонид. В числе первых компаний пришли Colgate, с ними провели по всей стране акцию по сбору старых зубных щеток, чтобы впоследствии переработать их в новые. "Аудитория прекрасно реагирует на то, что бренд, производитель стал экологичнее. Каждый человек, покупая такой товар, чувствует, что он тоже причастен к добрым делам. На сегодняшний день сила нашего проекта как раз в том, что мы помогаем компаниям максимально эффективно использовать их рекламный бюджет, повернуть экономику этих компаний в экологичную сторону — и помогать планете, и развивать культуру, и попутно продавать товары", — отмечает Синицын. В 2019 году "Собиратор" открыл в Москве экоцентр — место, где принимается вторсырье. При нем заработал "Полезный магазин", в котором продается "не банальный мерч" — майки и кружки с логотипом, а "что-то полезное" — экосумки, бытовая химия на розлив, открытки из переработанных чеков.

Получив известность, "Собиратор" пошел к брендам, к производителям для коллабораций с ними. Они наполняли его склад офисными бутылками, стаканчиками, мукулатурой. А он в свою очередь презентовал от себя экологичный товар — ручки из переработанного пластика и открытки из использованной бумаги. Попутно продавали и получали деньги на развитие проекта.

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В 2020 году компания выиграла грант крупного бренда как лучший экопроект на строительство экоцентров в 11 регионах страны. Летом 2020 года запустились первые экоцентры в Краснодаре и Перми, в ближайшее время такой центр появится в Воронеже. Сейчас команда состоит из 89 человек: менеджеров, бизнес-отдела, редакции, отвечающей за медиасопровождение. Среднемесячная выручка составляет 6 млн рублей. 50% — это работа с бизнесом (больше 1700 компаний), 10–15% — пожертвования, 20% — продажа произведенных товаров. Остальное — продажа вторсырья (до 20% выручки). "Смысл экоактивизма теряется, если думать только о деньгах. Такой сложный проект, который потребляет всю энергию, мою и множества сотрудников, в первую очередь должен заботиться о развитии культуры этичного потребления", — подчеркивает Леонид. Пираты экобизнеса Петербуржец Александр Широбоков в 2010 году случайно попал на один из мусорных полигонов города и в итоге остался там работать. Это была коммерческая компания, которая занималась сбором вторсырья и впоследствии сдавала его на переработку другим организациям. Там он руководил персоналом и отвечал за производство. Еще в течение нескольких лет Александр работал на различных мусороперегрузочных станциях, а в 2016 году его пригласили руководить одним из полигонов в Ленинградской области. В 2017 году в рамках обменной International Visitor Leadership Program будущий предприниматель поехал в США для изучения работы местных экопроектов.

Описание Основатель компании "Переработкинская" Александр Широбоков (слева) © Личный архив Александра Широбокова

"В Америке мне особо понравились некоммерческие организации, занимающиеся приемом вторсырья. Часть материалов принималась бесплатно и впоследствии продавалась переработчикам. Другая часть, в которую входили сложные виды, принималась либо за фиксированную плату от посетителя, либо за добровольное пожертвование без указания суммы. У нас тогда ничего подобного не было", — рассказывает Широбоков. Тогда Александр загорелся идеей сделать подобный проект в Петербурге. В течение двух лет вынашивал план запуска, еще будучи наемным сотрудником. Сначала запустил сайт, где объявил о покупке и приеме вторсырья и "даже без физической площадки его продавал и покупал". Отправлял сразу переработчику-покупателю. "Когда база клиентов стала расти, основал летом 2019 года компанию "Переработкинская", снял площадку на берегу Невы, у Вантового моста, где мы принимали вторсырье. Я позвал пару компаньонов, наши общие инвестиции в запуск проекта тогда составили порядка 2 млн рублей. Помимо покупки и продажи вторсырья стали развивать и социальное направление — пункт приема для населения. Люди приходили, сдавали, и, несмотря на то что это была промзона, по их разговорам мы понимали, что в этом есть большая потребность", — рассказывает предприниматель. За год с небольшим количество принимаемых видов вторсырья выросло с девяти до нескольких десятков. Первые месяцы на пункте вообще не зарабатывали — была большая площадь и пропорциональная ей аренда. Пункт сам себя окупал, но зарплата, аренда, "коммуналка" все съедали.

В период первой самоизоляции успешно запустили услугу по вывозу вторичного сырья из дома, которой стали пользоваться многие петербуржцы. А буквально через месяц подобное стали предлагать и бизнесу. Примерно через год партнеры Александра вышли из проекта, и он стал развивать компанию вдвоем с женой, которая кроме помощи с оперативными задачами занималась оформлением проекта.

"Мы с женой снова начали с нуля. Сняли склад на новом месте у знакомых, купили старенький почтовый Mercedes. Работали просто, у нас был склад на вывоз, и мы никогда не начинали прием новой фракции, пока не договаривались с конкретным переработчиком. Мы все сами отвозим переработчикам или вызываем их, без посредников", — объясняет Александр. В конце 2020 года стали искать место для нового пункта. Всю осень и зиму вели переговоры с разными арендодателями, одним из них было общественно-культурное пространство на территории бывшего завода "Севкабель". "По моему мнению, "Севкабель" — это лучшее место, у него какой-то свой пиратский дух есть. Сейчас пространство расширяется, объявлен проект "Гавань 2.0": от Морского вокзала до Балтийского завода будет единая пешеходная набережная, большая проходимость. Они пошли нам навстречу и сдали площадь по комфортной стоимости, но здание требовало серьезного ремонта, а у нас свободных средств не было в тот момент. Помещение было дореволюционное, в советское время оно стало частью ситценабивной фабрики им. Веры Слуцкой. Нам выделили 198 кв. м с десятиметровыми потолками. Здание требовало серьезного ремонта. Тогда мы объявили на краудфандинговой платформе "Планета" о сборе на ремонт крыши и стен и за два месяца собрали 600 тыс. рублей", — делится предприниматель.

Сейчас "Переработкинская" принимает более 40 видов вторсырья. Часть полученного продают, а часть вырученных средств направляется на то, чтобы довести до переработки неприбыльные экспериментальные фракции. "В основном наши клиенты сейчас — кафе и рестораны. Все больше бизнесов становится, которые хотят не просто зарабатывать, но и нести ответственность. Не сбрасывать, например, стекло в мусорный бак, а давать ему вторую жизнь. Для заведений мы выпустили мотивационные стикеры, рассказывающие о том, что здесь не выбрасывают вторсырье, а отдают его на переработку. Гости видят, приходя в ресторан, что он поддерживает такой подход и снижает негативный след", — рассказал Александр. В настоящий момент "Переработкинская" работает более чем с 200 клиентами в Петербурге, а среднемесячная выручка компании составляет в среднем 500 тыс. рублей. Весной 2022 года супруги планируют начать строительство второго этажа внутри здания на "Севкабеле" — там будет лекторий и зона шеринга. Кроме того, в планах предпринимателя — объединить устойчивые бренды в единый кластер на этой территории. Круговорот вещей в моде Основательница бренда "Манифест" Яна Авдиенко работала в рекламной индустрии и однажды, во время ночного монтажа очередного баннера для клиента, увидела, как другой баннер в ТЦ, который они с командой делали, после трех дней снимают и куда-то несут. "Я спросила у охранников, что делают с отжившими свое плакатами, и выяснилось, что их просто выбрасывают. За ними стояла огромная работа дизайнеров и рекламщиков, он был таким красивым, а через три дня он просто отправился на свалку. Тогда я решила, что так не должно быть, и в конце 2019 года начала исследовать вопрос, как этим материалам можно дать вторую жизнь", — вспоминает основательница проекта.

Описание Основательница бренда "Манифест" Яна Авдиенко © Сергей Фадеичев/ТАСС

Тогда она стала организовывать сбор таких баннеров — от своего агентства, знакомых и коллег. Но проблема оказалась в другом — более чем из 60 швейных производств в Петербурге работать с таким неоднозначным материалом (ПВХ) захотели только три. На эксперименты и отшив первых экземпляров Яна потратила около 150 тыс. рублей из собственных сбережений. Пошив одного экспериментального изделия стоил от 3 тыс. до 15 тыс. рублей. При этом до 50% произведенных сумок уходило в брак. "Я посмотрела картинки в интернете подобных зарубежных upcycle-производств и опрометчиво решила, что, раз они шьют разные интересные модели из вторсырья, у нас тоже получится. Мы отшили сначала много таких красивых моделей, но потом, в процессе носки, даже пока мы как образцы носили от компании до компании, они изнашивались и теряли вид. Тогда мы решили устраивать им краш-тест и в течение трех месяцев носить в экстремальных условиях — с тяжелыми грузами, детьми и непоседливыми животными", — рассказывает основательница проекта. Так, к концу года, убедившись в устойчивости своей продукции, Яна открыла бренд "Манифест". Первую партию сумок продавали в питерских eco-friendly-магазинах. И как признается Яна, главным стимулом продолжать для нее стало то, что в этих точках у нее в один момент случилось восемь повторных продаж. Несмотря на ограниченный ассортимент, люди покупали сумки снова и снова.

Второй группой материалов, из которых стали делать сумки, стали паруса яхт и экодисплеи (ткани для рекламных баннеров). Их "Манифесту" отдают торговый комплекс "Галерея", "Газпром-Арена", футбольный клуб "Зенит" и другие.

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Несмотря на заботу бренда об окружающей среде, Яна отметила, что ее аудитория — не экоактивисты, а просто городские модники. Экоактивисты, как выяснилось, предпочитают прийти в секонд-хенд и купить там изделие либо взять у кого-то сумку, которая больше не нужна, а не покупать новое. А вот городским фэшиониста очень нравится концепция сумок, которые раньше были парусами яхт, флагами или батутами. Сейчас у "Манифеста" шесть точек продаж в Питере и две в Москве. Основательница проекта отмечает, что в столице лучше продается все яркое. А в Санкт-Петербурге хорошо заходит "максимально серое". "Часто местные яхтсмены покупают сумки "Манифест", чтобы не намочить вещи во время морской прогулки. Плюс это такой мощный символизм, когда ты носишь сумку из парусов яхт, которые прошли кругосветку. Наши сумки — не ксерокс всего, а маленькая история, превратившаяся в вещь. Каждая сумка, имея одну и ту же форму, наделена своим характером. Так же и люди", — говорит Яна. Кроме того, одна из ценностей "Манифеста" — равные возможности. Яна сотрудничает с контрактными производствами, на которых работают бездомные и инвалиды.

"Ребята-инвалиды шьют изумительно ровные строчки. И они единственные из всех производств умеют очень круто выворачивать углы. Это огромное достоинство. К тому же мне радостно, что они получают деньги за то, что шьют вещи не просто в стол, а реально их продукция продается, люди ее носят", — рассказывает Яна. В 2021 году "Манифест" вышел на окупаемость, и Яна признается, что мечтает о собственном производстве, большой корпорации, в которой будет замкнутый цикл, чтобы сумку после носки можно было не просто выбросить, а превратить во что-то новое. При этом она отмечает, что для нее "важно глобализировать эту идею среди молодых дизайнеров, потому что чем больше ребят будет шить из этого, тем меньше будет мусора". "Очень круто, что все больше молодых дизайнеров включаются в тему upcycle-моды. Многим из них даем материалы, несмотря на то, что потратили деньги на чистку и логистику, потому что это не про конкуренцию, это про расширение рынка. Будет круто, когда ПВХ и ткани от баннеров станут еще одним классным устойчивым материалом. Когда у каждого потребителя, человека будет выбор — купить сумку из кожи, кожзама или из "мусора", потому что это круто. И по качеству, долговечности (до 25 лет), водонепроницаемости — это даже круче кожзамов", — говорит Яна. Вызов однотипности Предпринимательница Анастасия Родионова запустила бренд The Empty Industry еще в ноябре 2019 года, на полпути к окончанию курса института моды Marangoni в Париже. Начала с эскизов и по мере финансовых возможностей отдавала их потенциальным клиентам на пробу. "Я хотела сразу заступить в высокую моду. Тогда я создала одну из самых узнаваемых по сей день вещей — джинсы на завязках сзади. Никому не рассказывала об этом, тусовалась в них, собирала обратную связь. Потом прошла курсы Fashion Business и Fashion Design. Мы там проходили стратегию создания бренда, и так постепенно у меня в голове стала вырисовываться концепция The Empty Industry", — вспоминает Анастасия.

Описание Основательница бренда The Empty Industry Анастасия Родионова © Личный архив Анастасии Родионовой

В то время экоповестка по всему миру начала расти, стало появляться все больше информации о том, что мода "не такая безвредная, как нам кажется, и что ткани некоторые бывают токсичными и люди от них умирают". Поэтому Анастасия решила, что будет запускать свой бренд в концепции минимального вреда человеку и природе — использовать экологичные ткани, принимать на переработку от швейных фабрик и клиентов ткани и создавать из них upcycle-модели.

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"Медиа кричат о том, что у нас осталось очень мало времени на то, чтобы начать жить по-другому. Я все время удивлялась, зачем каждый месяц выбрасывать 20 тыс. рублей на кучу сиюминутных вещей из Zara, если за те же 20 тыс. рублей можешь купить одну качественную вещь, в которой ты будешь ходить пять лет. Может, это удовлетворяет потребность в новизне, потому что хочется, чтобы много, и неважно, какого это качества, — такая иллюзия изобилия", — рассказывает основательница бренда. Поэтому в формировании концепции The Empty Industry Анастасия отказалась от сезонности, при этом все вещи можно миксовать, создавая новые сочетания и не перегружая гардероб ненужным. В феврале 2020 года, еще не подозревая о надвигающемся локдауне, Анастасия вернулась в Москву, решив, что здесь проект может принести пользу. Девушка зарегистрировала компанию, нашла менеджера по коммуникациям и маркетингу, с которой начала работать над "упаковкой" и продвижением бренда. "Мы начали делать пиар-кампании, отдавать вещи на бартер инфлюенсерам, рассылать пресс-релизы. В самый разгар карантина, в марте, открывали офис на Большой Андроньевской улице. По очереди брали пропуска, в разные дни приезжали, собирали производство, на "Авито" заказывали швейные машинки, чинили, докупали какие-то детали. Суммарно, вместе с пошивом коллекции, на запуск проекта ушло 3 млн рублей", — говорит Анастасия.

Когда карантин закончился, в июне, шоурум The Empty Industry стал полноценно принимать клиентов. В сентябре 2020 года вышла первая московская коллекция, но не продалась, так как требовала доработки — концептуально и информационно. "В мире происходил ад, люди находились в условиях, которых еще никогда не было, поэтому нет ничего удивительного, что они не побежали покупать мою одежду. Поэтому мы на время закрылись, сняли коллекцию с сайта до сентября, продавали только наши хитовые джинсы на завязках. Работали на Европу, поработали над позиционированием и к сентябрю выпустили коллекцию, которая на 100% отражает мое видение моды", — объясняет дизайнер. В коллекцию вошли трико из рыболовных сетей, плащ из листьев ананаса, брюки из экоткани со штанинами на подтяжках, юбки-лотосы, длину которых можно было регулировать под настроение. Но настоящий успех бренда случился после того, как фэшн-блогер Карина Нигай надела вещи на Неделю моды в Милане. Тогда бренд вышел на окупаемость. "У нас свое производство, нам повезло, наверное, что мы вовремя нашли людей, которые по-настоящему любят свою работу и делают вещи максимально качественно. В наших условиях маленького пошива очень важно, чтобы никто не допустил ошибку. Потому что естественно, если кто-то сшивает брюки плохо, мы делаем еще одну единицу, другая идет в брак, и это убивает нашу концепцию", — говорит Анастасия.

