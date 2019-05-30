У меня есть ненужные вещи и вторсырье. Куда их отдать? И можно ли на этом заработать?

Российские магазины хотят обязать принимать у населения потребительскую тару, в частности полимерную (пластик) и стеклянную. О такой инициативе правительства ранее рассказали СМИ. Изначально с этой идеей выступили представители "Справедливой России" — они же предлагают, чтобы ретейлеры возвращали гражданам деньги за сданные бутылки и упаковку — по аналогии с тем, как эта схема работала в советские времена. И как работает сейчас за рубежом. Зарубежный опыт Власти многих западных стран уже давно приучают население возвращать бутылки и банки в магазины. Так, в Германии во всех сетевых магазинах стоят специальные аппараты для сбора тары — фандоматы. При этом стоимость бутылки входит в цену каждого напитка. То есть эту переплату можно вернуть, только сдав тару. Не хочешь этого делать — просто не получишь назад уплаченные сверх напитка деньги. За стекло в Германии платят €0,08−0,15, за пластик — €0,15, а больше всего полагается за алюминиевые банки — €0,25.

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Схема с возвратом бутылок в магазины вполне рабочая, и зарубежный опыт это доказывает, отметила руководитель движения "Раздельный сбор" в Московском регионе Валерия Коростылева. "Люди уже сейчас нередко добровольно сдают вторсырье, а если им за это пообещают вознаграждение, то это наверняка дополнительно их простимулирует", — считает она. Однако стоит понимать, что вряд ли граждане смогут получать на руки чистые деньги — скорее всего, это будет либо скидка, либо сумму просто вычтут из следующей покупки. Потому что в противном случае фандомат превратится в аналог банкомата, а его обслуживание и защита в этом случае гораздо более затратны. Впрочем, в Москве, например, еще совсем недавно стояли фандоматы, выдававшие деньги — по 10 копеек, что делало их крайне неудобными для широкого круга потребителей. Сейчас некоторые магазины возвращают автоматы для сбора бутылок, но пока только на безвозмездной основе. Гендиректор компании "Зеленая собака", производящей фандоматы в России, Андрей Иванов отметил, что они как производители не сторонники компенсации в денежном выражении. По его словам, это создает слишком много проблем — и инкассация, и взаимодействие с банками. Лучше, когда фандомат стоит непосредственно в здании магазина, и человек получает за сданную тару купон, который отоваривает непосредственно на кассе — это самый простой вариант работы. Они могут быть и сложнее — например, через приложение, когда покупатель получает баллы для участия в специальных акциях. Также есть и аппараты, совмещенные с платежным терминалом, чтобы деньги за тару можно было сразу зачислить, куда нужно. А вот непосредственный оборот денег в фандоматах все усложняет. Конечно, возобновление практики возврата тары в магазины, и тем более за вознаграждение в том или ином виде, требует изменения законодательства, подчеркнула Валерия Коростылева. В частности, речь идет о введении залоговой стоимости и обнулении НДФЛ, чтобы гражданам, сдающим тару, не приходилось платить с нее налог — сейчас такая норма действует при сдаче макулатуры. Также необходимы расширение ответственности производителей и уточнение сантехнических норм, разрешающих ретейлерам собирать использованную тару. "Российские магазины должны иметь помещения под накопление тары, возможности для ее досортировки, прессования и отлаженную систему доставки на перерабатывающие предприятия. В результате внедрения системы залоговой стоимости тары, кроме экономического стимула, россияне получат дополнительные пункты для сдачи вторичного сырья", — считает директор компании "ЭкоЛайн" по связям с общественностью Елена Вишнякова.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) идею не поддержала, в отличие от того же Минпромторга. В торговом ведомстве, впрочем, тоже отметили, что инициатива требует всесторонней проработки и обсуждения с производителями тары в том числе. "Установлением одной лишь обязанности магазинам принимать потребительскую тару в данном случае ограничиться не получится", — уточнили в министерстве. А эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявили, что готовы оперативно подготовить необходимые законопроекты. Торговые сети в свою очередь уже планируют провести пилотные проекты по сбору упаковки и тары для вторичной переработки. Впрочем, идея в первую очередь нацелена на решение экологической проблемы и популяризацию раздельного сбора мусора, а денежная компенсация — лишь дополнительный стимул для граждан. Ведь, сдавая вторсырье, много заработать не получится. Получить деньги за вторсырье можно, но немного и сложно Пункты приема той же стеклотары, которые позволяют не только выполнить моральный долг и сдать бутылки и банки на переработку, но и получить за них деньги, работают и сейчас. Но их гораздо меньше, чем раньше, и находятся они, как правило, в труднодоступных промзонах — о них мало кто знает, нет никакой централизованной информации об их работе, и чтобы ее найти, человеку придется долго копаться в интернете или прибегать к помощи других ресурсов, отметила Валерия Коростылева. По Москве не удалось найти точных данных, где и как работают коммерческие пункты приема. Власти же Московской области такой список составили, но в основном там можно найти места, принимающие макулатуру и пластик, реже — цветные металлы и шины и совсем мало — стекло. Воспользоваться можно еще и картой "Гринпис", но там тоже не все так просто — она показывает в принципе все площадки в городе, где можно оставить вторсырье, в том числе и просто контейнеры для раздельного сбора мусора. И вряд ли кто-то будет готов прошерстить сотни точек на карте, чтобы найти ту, где ему заплатят. Тем более если брать во внимание сколько. Активисты подсчитали, что, например, в московских пунктах приема стеклотары можно выручить 0,3−0,7 рубля за бутылку из-под шампанского, 0,6−1 рубль — из-под пива, 0,15−0,3 рубля — за банку детского питания, 4−5 рублей за литровую банку и т.д.

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Недорого стоит и макулатура — ее и вовсе считают килограммами. В среднем по России за чистую бумагу для печати можно получить от 4 до 10 рублей за килограмм, а за книги — до 8 рублей. В подмосковной фирме ВТОРИМ, занимающейся сбором в том числе макулатуры, ТАСС рассказали, что платят за книги, газеты и журналы примерно по 7 рублей за килограмм. По их подсчетам, в обычный легковой автомобиль помещается до 100 килограммов такого сырья, то есть выручить получится 700 рублей. А такие суммы едва ли покроют расходы просто на то, чтобы добраться до пункта приема, отметила Валерия Коростылева. Можно, конечно, заказать машину, которая вывезет вещи. Но, во-первых, далеко не все фирмы предлагают такую услугу, а во-вторых, она тоже может стоить дополнительных денег или иметь ограничения — например, вывоз только от 1 тонны вторсырья. В квартире столько, очевидно, не накопишь. Кроме того, в цену макулатуры сборщики, как правило, закладывают еще процент сырья, которое отсеют — в переработку не идут обложки книг или покрытые пластиком журнальные листы. Тем не менее специалисты отметили, что люди постоянно приезжают сдавать макулатуру — например, когда разбирают старые квартиры или домашние библиотеки. То есть речь идет не столько о заработке, сколько о необходимости избавиться от больших объемов ненужных вещей. А главные поставки и, как следствие, развитие отрасли по переработке макулатуры за последние 17 лет обеспечивал все-таки коммерческий сектор — заводы покупали сырье в типографиях, розничных магазинах, у производственных предприятий и т.д., рассказали в саморегулируемой организации (СРО) "Лига переработчиков макулатуры". Но сейчас эти источники для роста практически исчерпаны, и основной потенциал кроется в коммунальном сегменте. Впрочем, сбор вторсырья у населения более затратный и проблематичный. Ведь он как минимум требует повсеместной установки специализированных контейнеров, особенно для бумаги, которая при взаимодействии с отходами быстро становится непригодной для переработки, отметил исполнительный директор СРО Алексей Сергеев. Обычному человеку заработать на сдаче вторсырья будет непросто, также отметила Елена Вишнякова: "У переработчиков есть требование к объему минимальной партии. Они принимают товарные партии вторсырья, которые измеряются тоннами. Даже если человек соберет тонну вторсырья, спрессует и найдет место хранения, то часть прибыли придется потратить на транспортные услуги. Есть вариант продавать небольшие партии заготовителям — у них есть склады, где происходит накопление вторсырья. Но цена у них будет заметно ниже, чем за крупную партию у переработчика". Вместо денег — скидки

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