Росатом прокомментировал продажу Uranium One Americas

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Продажа Росатомом акций компании Uranium One Americas, Inc. проводится в рамках стратегии по оптимизации портфеля уранодобывающих активов. Об этом говорится в комментарии госкорпорации "Росатом", распространенном во вторник.

Во вторник стало известно, что компания Uranium One заключила соглашение с американской компанией Uranium Energy Corp. о продаже всех акций своей дочерней компании Uranium One Americas, Inc. Активы компании расположены в Вайоминге и включают в себя семь урановых проектов в бассейне реки Паудэр Ривер (Powder River Basin) и пять - в бассейне Грейт Дивайд (Great Divide Basin). Общая сумма сделки составит из $112 млн в денежном эквиваленте и $19 млн в виде облигационных займов (с соответствующими выплатами Uranium One). Сделка выгодна Росатому с экономической точки зрения - эти месторождения были мало перспективны, операционная деятельность убыточна. Росатом также выигрывает по сравнению с начальной стоимостью активов, подчеркнули в госкорпорации.

Момент продажи Росатомом акций компании Uranium One Americas, Inc. максимально благоприятен для российской стороны, заявили ТАСС в Росатоме. Рынок на подъеме, а владение американскими активами перестало играть роль в лоббировании продаж урановых продуктов. 2020 году подписана поправка к соглашению СПАР о его продлении до 2040 года. В результате переговоров госкорпорации "Росатом" и Министерства торговли США была решена ключевая задача: установлены предсказуемые правила доступа российской урановой продукции на рынок США на стратегическую перспективу.

Оптимизация уранодобывающих активов

Продажа, как подчеркнули в госкорпорации, проводится в рамках стратегии Uranium One по оптимизации портфеля уранодобывающих активов, направленной на увеличение экономической эффективности. Росатом покупал активы Uranium One в составе общей компании, где главный актив - месторождения в Казахстане. В июне 2009 года Атомредметзолото (АРМЗ, горнодобывающий дивизион Росатома) приобрело 16,6% акций Uranium One в обмен на 50-процентную долю в проекте добычи урана на Каратау совместно с Казатомпромом. В июне 2010 года Uranium One получила 50% и 49% доли в казахстанских проектах добычи урана Акбастау и Заречное. В обмен на это АРМЗ повысила свою долю в Uranium One до 51%. Соглашение позволило Uranium One увеличить на 60% годовую добычу урана, с 10 до 16 млн фунтов. Сделка получила одобрение антимонопольных органов Казахстана, Канады и комитета США по иностранным инвестиция CFIUS и была завершена к концу 2010 года. В 2013 году АРМЗ получил полный контроль над Uranium One, компания произвела делистинг на бирже и перешла в прямое управление Росатома. С 2019 года Uranium One решением Госкорпорации "Росатом" включено в контур управления АО "Техснабэкспорт" (торговая марка TENEX). Компания является одним из крупнейших в мире уранодобывающих холдингов с диверсифицированным портфелем активов и развивает проекты в Казахстане, Танзании и Намибии.

Покупатель Uranium One Americas, Inc. - американская уранодобывающая компания Uranium Energy Corp., владеющая активами в Техасе, Аризоне, Колорадо, Нью-Мексико и Парагвае. Завершение продажи состоится после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.