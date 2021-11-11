В России оценят готовность бизнеса к внедрению технологий искусственного интеллекта

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Индекс готовности бизнеса к внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) сформируют в России по итогам опроса компаний из приоритетных отраслей экономики. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Системообразующие предприятия и государственные организации по всей стране активно внедряют новейшие технологии, целые отрасли проходят через этап цифровой трансформации с применением ИИ. Поэтому формирование индекса готовности позволит понять, какие направления в сфере ИИ активно развиваются, и по ним уже есть наработанный отраслевой опыт, а какие находятся только на начальном этапе запуска", - сказал заместитель министра экономического развития РФ Владислав Федулов, слова которого привела пресс-служба.

Вице-премьер правительства Дмитрий Чернышенко отметил, что исследование проводится в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" в соответствии с Национальной стратегией развития искусственного интеллекта до 2030 года, утвержденной президентом РФ. Организаторами опроса выступают Аналитический центр при правительстве России и ВЦИОМ при участии МГУ имени М. В. Ломоносова и Сбербанка.

"Правительство России проводит комплексную работу по поддержке внедрения технологий искусственного интеллекта в различных отраслях экономики. И обратная связь от бизнеса является для нас важным инструментом решения конкретных задач и выявления проблемных зон. По результатам опроса будут проанализированы основные направления применения искусственного интеллекта, экономические эффекты, зрелость инфраструктуры, кадровые компетенции. Собранные данные позволят создать индекс готовности отраслей к внедрению ИИ, получить комплексную информацию об использовании ИТ-технологий в стране. Основная цель нашей работы - построить эффективное взаимодействие государства и бизнеса по данному вопросу, чтобы поддержать и ускорить цифровизацию экономики страны", - отметил Чернышенко, которого также цитирует пресс-служба.

Результаты исследования будут представлены до конца 2021 года. Принять участие в опросе можно до 25 ноября по ссылке.