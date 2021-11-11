Госдума приняла во II чтении изменения в зачислении ряда акцизов и НДПИ в бюджеты регионов

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении поправки в Бюджетный кодекс, предусматривающие изменение нормативов зачисления ряда акцизов и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в региональные и федеральный бюджеты, а также корректировки правил использования Фонда национального благосостояния (ФНБ) и правил межбюджетных отношений.

Что нужно знать о проекте бюджета на 2022 год. Разбираемся в цифрах

Документ был внесен правительством РФ одновременно с проектом бюджета на 2022-2024 годы и является бюджетообразующим. Как подчеркнул ранее замминистра финансов РФ Алексей Лавров, законопроект призван стабилизировать исполнение бюджетов, отказаться от особенностей, которые вводились на временной основе, и закрепить на постоянной основе оправдавшие себя нормы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что ко второму чтению законопроекта был подготовлен ряд существенных поправок, часть из них непосредственно касается поддержки региональных бюджетов. "Правительство по согласованию с парламентской комиссией сможет без внесения изменений в закон о бюджете определять объемы межбюджетных трансфертов 10 регионам с наименьшей бюджетной обеспеченностью. Это позволит в случае ухудшения социально-экономической ситуации в данных регионах оперативно направлять дополнительные средства на их поддержку", - отметил он.

Норма об использовании ФНБ - на постоянной основе

Законопроектом предлагается установить на постоянной основе норму о возможности использования правительством РФ в установленном им порядке средств ФНБ сверх объема, предусмотренного законом о федеральном бюджете, в случае снижения цен на нефть ниже базового уровня. Эта норма позволит при снижении цен на нефть направлять средства Фонда на обеспечение сбалансированности (покрытие дефицита) федерального бюджета до внесения поправок в бюджет, для оперативного реагирования, указано в пояснительной записке.

По словам Лаврова, это вытекает из сути ФНБ как "страховой подушки", потому что может оказаться так, что нет времени на внесение изменений в закон о бюджете. В случае, если цена на нефть падает, в объеме до 1 процента можно использовать средства ФНБ. Никакого увеличения расходов не происходит, это перераспределение источников финансирования дефицита, отмечал он.

Во втором чтении была одобрена норма о повышении порога ликвидной части ФНБ с 7% до 10% ВВП, сверх которого средства могут инвестироваться. Как сообщил ранее Лавров, порог предлагается повысить до 10%, чтобы позволить увеличить ликвидную часть фонда на случай неблагоприятного изменения ценовой конъюнктуры и одновременно с этим установить в абсолютных размерах допустимый объем использования средств ФНБ в размере 2,5 трлн рублей на три года для реализации финансирования самоокупаемых проектов. В целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается кабмином, средства ФНБ могут размещаться на субординированных депозитах в госкорпорации ВЭБ.РФ. При этом на операции по размещению средств ФНБ на эти депозиты не распространяются требования Бюджетного кодекса в части управления средствами ФНБ.

Изменения в зачислении акцизов и НДПИ

Для компенсации выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ в связи с проектируемыми изменениями в режиме налогообложения отраслей черной и цветной металлургии, угольной промышленности, а также сырья для производства минеральных удобрений (в частности, изменение ставок НДПИ и введение нового акциза) предусмотрена корректировка нормативов распределения доходов бюджетной системы для зачисления в бюджеты регионов части дополнительных поступлений, связанных с изменением налоговых ставок, в размере выпадающих доходов по налогу на прибыль.

Доходы от НДПИ на черные и цветные металлы и минеральные удобрения, а также доходы от акциза на сталь жидкую в доход федерального бюджета будут зачисляться по нормативу 83%, в доход регионального бюджета поступит 17%. Для доходов от НДПИ на коксующийся уголь предусмотрен норматив 75% в федеральный бюджет и 25% - в региональный бюджет. Установление этих нормативов позволит полностью компенсировать влияние роста ставок НДПИ и введения акциза на сталь жидкую на поступления налога на прибыль в бюджеты субъектов РФ, говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предлагается с 2022 года передать доходы от акцизов на средние дистилляты в федеральный бюджет по нормативу 100% (в настоящее время 50% доходов от акцизов на средние дистилляты поступают в федеральный бюджет, 50% - в бюджеты субъектов РФ). При этом предлагается компенсировать уменьшение доходов бюджетов регионов РФ по сравнению с 2019 годом, когда в бюджеты субъектов Федерации поступали положительные суммы акцизов на средние дистилляты, за счет передачи в бюджеты субъектов Федерации (и распределения между ними по дифференцированным нормативам) дополнительно 4% доходов от акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9%, производимую на территории РФ, уменьшив таким образом поступающую в настоящее время в федеральной бюджет часть акцизов на крепкий алкоголь.

Передача в бюджеты субъектов РФ дополнительно 4% акцизов на крепкий алкоголь позволит обеспечить поступление в региональные бюджеты порядка 9 млрд рублей, что соответствует объему поступления акцизов на средние дистилляты в бюджеты субъектов РФ до изменения подхода к расчету ставки акциза в 2020 году.

Деофшоризация

Законопроект также предполагает меры по дальнейшему стимулированию деофшоризации в РФ: в качестве дополнительных ограничений на предоставление господдержки юридическим лицам в форме субсидий и бюджетных инвестиций сокращается с 50% до 25% возможность прямого или косвенного (через третьих лиц) офшорного владения в уставном капитале соответствующих юрлиц. Минфину предоставляются полномочия по утверждению перечня государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в РФ.

В редакции, принятой во втором чтении, уточняется, что при расчете доли участия офшорных компаний в капитале российских юрлиц не учитываются прямое и (или) косвенное участие офшорных компаний в капитале публичных акционерных обществ (в том числе со статусом международной компании), акции которых обращаются на организованных торгах в РФ, а также косвенное участие таких офшорных компаний в капитале других российских юрлиц лиц, реализованное через участие в капитале этих ПАО.

Изменения в межбюджетных отношениях

Также предлагается установить на постоянной основе уровень первичного структурного дефицита, используемый для расчета предельных расходов федерального бюджета в рамках "бюджетного правила", что позволит на долгосрочной основе зафиксировать параметры определения бюджетных расходов. Размер первичного структурного дефицита при этом предлагается определять не в фиксированном объеме, а исходя из отношения к валовому внутреннему продукту - 0,5% от объема ВВП, указанного на соответствующий финансовый год в законе о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Законопроектом предлагается закрепить ежегодно применяемую в рамках федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов РФ правоприменительную практику в части возможности использования образовавшихся по итогам отчетного финансового года остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных государственным внебюджетным фондам РФ, в очередном финансовом году на те же цели.

Согласно принятым во втором чтении поправкам, объем государственного долга субъекта РФ может превысить установленный законом субъекта РФ верхний предел госдолга, в том числе показатели программы государственных внутренних заимствований, на сумму бюджетных кредитов, предоставленных из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на финансовое обеспечение инфраструктурных проектов, с соблюдением ограничений, установленных законом.

Распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам субъектов РФ для материального обеспечения деятельности сенаторов РФ, депутатов Госдумы и их помощников, будет осуществляться на основании заявок, представляемых законодательным или исполнительным органом госвласти субъекта РФ, или документов, подтверждающих фактические расходы на материальное обеспечение сенатора РФ, депутата Госдумы и их помощников.