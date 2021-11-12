Глава банка "Открытие" рассказал об активной подготовке компании к IPO

ЯКУТСК, 12 ноября. /ТАСС/. Банк "Открытие" активно ведет подготовку к публичному размещению акций (IPO) в рамках процедуры по продаже части "Открытия", проведена оценка стоимости всей группы. Об этом сообщил в пятницу глава "Открытия" Михаил Задорнов журналистам на пресс-конференции в Якутске.

"Я могу подтвердить, что были интересанты во время дью-дилидженса [всесторонний анализ бизнеса с целью последующей покупки] банка. То есть мы его [дью-дилидженс] проводили в сентябре и октябре. Насколько мы понимаем, сам по себе тендер по продаже стратегическому инвестору, в ноябре по крайней мере, объявлен не будет. Мы сейчас, как и предполагали, идем двумя путями - стратегический инвестор и IPO. Мы активно ведем подготовку к продаже акций именно через публичное размещение", - сказал Задорнов.

По словам главы банка, сделана оценка стоимости всей группы "Открытия"; "уже конкретные следующие шаги в ходе приватизации мы, наверное, вместе с Центральным банком будем объявлять", - добавил Задорнов.

В августе 2021 года Банк России объявил, что начал подготовку к продаже акций банка "Открытие". Регулятор принимал сообщения заинтересованных лиц, намеренных принять участие в процедурах реализации акций банка, с 11 октября по 22 октября 2021 года.

Как заявляла глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, регулятор продолжает рассматривать IPO как один из базовых вариантов способа продажи акций банка "Открытие".

Кредитная организация занимает восьмое место по размеру активов среди российских банков.

Объединение с РГС банком

РГС банк будет интегрирован в банк "Открытие" в 2022 году, более точные сроки и параметры планируется определить до конца этого года, сообщил Задорнов.

"Я могу подтвердить интеграцию "Открытия" и РГС банка в 2022 году. Сейчас у нас совместный управляющий комитет двух банков как раз планирует сроки, порядок. <..> И мы уже более точные сроки и параметры этого объединения, я думаю, уже до конца года точно сможем сделать. <…> До конца года мы сможем все более точно сказать", - сказал Задорнов.

Он подчеркнул, что объединение банков даст существенную экономию для группы "Открытие". "Пока цифры мы не можем назвать, это будет частью нашего бизнес-плана на 2022 год", - пояснил Задорнов.

В октябре газета "Коммерсантъ" писала, что РГС банк в ближайшее время может быть объединен с материнским банком "Открытие". По данным издания, об этом уже объявили сотрудникам РГС банка, объяснив шаг необходимостью улучшения финансовых показателей группы в рамках подготовки к продаже "Открытия".

В августе 2021 года Банк России объявил, что начал подготовку к продаже акций банка "Открытие". Регулятор принимал сообщения заинтересованных лиц, намеренных принять участие в процедурах реализации акций банка, с 11 октября по 22 октября 2021 года. Как заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина, регулятор продолжает рассматривать IPO, первичное публичное предложение акций, как один из базовых вариантов способа продажи акций банка "Открытие".

Кредитная организация занимает восьмое место по размеру активов среди российских банков.