В Бундестаге заявили, что у "Нафтогаза" нет права вмешиваться в дела ЕС и Германии по газу

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Заявка "Нафтогаза Украины" и "Оператора ГТС Украины" на их привлечение к сертификации "Северного потока - 2" имеет ясную цель - не допустить запуск трубопровода, но они не имеют права вмешиваться в дела ЕС и Германии, касающиеся поставок топлива. Такое мнение выразил в пятницу ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Я понимаю стремление "Нафтогаза" участвовать в процедуре сертификации трубопровода "Северный поток - 2". Замысел "Нафтогаза" ясен - воспрепятствовать трубопроводу", - считает Эрнст. Он указал на то, что с запуском "Северного потока - 2" украинская компания рискует лишиться платы, взимаемой за транзит. "Впрочем, Германия договорилась с американцами по вопросу, как будет регулироваться процедура строительства и эксплуатации "Северного потока - 2". Так что я исхожу из того, что "Нафтогаз" не будет вмешиваться во внутренние дела ЕС и ФРГ. На это он не имеет права", - подчеркнул депутат.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, когда будет сформирован новый состав комитета Бундестага по экономике и энергетике после парламентских выборов в ФРГ, Эрнст сказал, что это пока открытый вопрос.

"Как правило, составы комитетов формируются после того, как становится ясным вопрос о создании правительства и распределении министерств", - пояснил он.

Федеральное сетевое агентство Германии пока продолжает рассмотрение заявок "Нафтогаза Украины" и "Оператора ГТС Украины" на привлечение к процессу сертификации "Северного потока - 2". В сентябре к нему была привлечена польская PGNiG.

Строительство "Северного потока - 2" полностью завершилось 10 сентября. Чтобы начать прокачку газа, оператору требуется получить регистрацию в качестве независимого транспортного оператора, Федеральное сетевое агентство Германии должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Данное ведомство не может запретить коммерческую прокачку газа, но если она начнется до получения регистрации, то на оператора будет наложен штраф. Такая регистрация нужна, чтобы соответствовать нормам Газовой директивы ЕС.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является исключительно коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. 13 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели назвал политически мотивированной болтовней заявления о применении Москвой энергетики в качестве оружия. Он указал на то, что даже в самые сложные периоды холодной войны страна регулярно, на постоянной основе, полностью исполняя свои контрактные обязательства, поставляла газ в Европу.