В Киргизию доставили партию вакцины "Спутника Лайт"

БИШКЕК, 12 ноября. /ТАСС/. Партия гуманитарной помощи, которая состоит из 200 тыс. доз российской вакцины от коронавируса "Спутник Лайт", 12 ноября доставлена из России в Киргизию. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в посольстве России в Киргизии.

"Партия российской вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" в количестве 200 тыс. доз доставлена сегодня в аэропорт города Бишкек", - заявил представитель посольства.

По его словам, российское правительство выделило ранее $1,2 млн на приобретение данной партии препарата "Спутник Лайт" в рамках оказания безвозмездной помощи Киргизии в борьбе с распространением COVID-19.

В апреле-мае нынешнего года Россия предоставила Киргизии 20 тыс. доз вакцины "Спутник V", еще 80 тыс. доз киргизская сторона приобрела в июне.

Массовая вакцинация в Киргизии началась весной 2021 года, для этого используют несколько препаратов, в том числе "Спутник V" и вакцину китайской компании "Синофарм". Обе дозы вакцины на сегодняшний день получили 800 тыс. граждан республики. С начала пандемии в стране, в которой проживают около 6,5 млн человек, коронавирусной инфекцией заразились почти 182 тыс. человек, 176,5 тыс. из них выздоровели, 2 697 пациентов умерли от осложнений.